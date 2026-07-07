Prima, Mirandolese da battere: Galantini si prende la scena e fissa gli obiettivi

Due mesi al via e un'etichetta già cucita addosso: quella di super favorita. La nuova Mirandolese di Fabio Pivanti e mister Maurizio «Liccio» Galantini non si nasconde dietro ai pronostici che la vogliono pronta al grande ritorno in Promozione, un traguardo che manca in via Gialloblù dal lontano 2003. Il tecnico, d'altronde, ha le idee chiare ed esordisce ricordando che, sebbene tutti cercheranno di nascondersi dietro la sua squadra, l'ambizione deve sempre camminare insieme al rispetto per gli avversari. La Prima Categoria si gioca infatti per il sessanta o settanta per cento sulle seconde palle e sull'aggressività, motivo per cui i suoi ragazzi dovranno saper usare sia il fioretto che la sciabola. Galantini, forte delle esperienze con Rolo, Fabbrico e Scandianese, guiderà una vera e propria corazzata arricchita da elementi di categoria superiore come Grigoli tra i pali, Nocerino, Gazzini, Pappaianni e Bagni a blindare la difesa, la qualità degli ex Serie D Covili e Vernia in mediana e lo spessore di Cheli in attacco.

Il raduno ufficiale è già stato fissato per il 10 agosto allo stadio Lolli. In queste settimane si sta lavorando con cura sul manto erboso proprio per favorire le trame tecniche di una squadra molto qualitativa, mentre sul fronte delle strutture si attende la fine di agosto per la riapertura della tribuna centrale, attualmente chiusa al pubblico.

Con il raduno alle porte, il mister ci tiene a precisare che il mercato è da considerarsi ufficialmente chiuso e coglie l'occasione per smentire seccamente i rumors su un possibile innesto nel reparto avanzato, spiegando che il nome di Adusa, pur essendo letto tante volte sui giornali, non è mai rientrato nei piani e non è mai stato contattato. In attesa di conoscere la composizione del girone, l'auspicio di Galantini è quello di un campionato equilibrato e ricco di pretendenti al titolo, una condizione che lascerebbe più margine d'errore a tutti; le concorrenti attrezzate per il vertice del resto non mancano, a partire da piazze importanti che si sono mosse benissimo sul mercato come Montombraro, Atletico Spm e Junior Finale.

Matteo Pierotti