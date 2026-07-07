Prima, Mirandolese da battere: Galantini si prende la scena e fissa gli obiettivi

Due mesi al via e un'etichetta già cucita addosso: quella di super favorita. La nuova Mirandolese di Fabio Pivanti e mister Maurizio «Liccio» Galantini non si nasconde dietro ai pronostici che la vogliono pronta al grande ritorno in Promozione, un traguardo che manca in via Gialloblù dal lontano 2003. Il tecnico, d'altronde, ha le idee chiare ed esordisce ricordando che, sebbene tutti cercheranno di nascondersi dietro la sua squadra, l'ambizione deve sempre camminare insieme al rispetto per gli avversari. La Prima Categoria si gioca infatti per il sessanta o settanta per cento sulle seconde palle e sull'aggressività, motivo per cui i suoi ragazzi dovranno saper usare sia il fioretto che la sciabola. Galantini, forte delle esperienze con Rolo, Fabbrico e Scandianese, guiderà una vera e propria corazzata arricchita da elementi di categoria superiore come Grigoli tra i pali, Nocerino, Gazzini, Pappaianni e Bagni a blindare la difesa, la qualità degli ex Serie D Covili e Vernia in mediana e lo spessore di Cheli in attacco.
Il raduno ufficiale è già stato fissato per il 10 agosto allo stadio Lolli. In queste settimane si sta lavorando con cura sul manto erboso proprio per favorire le trame tecniche di una squadra molto qualitativa, mentre sul fronte delle strutture si attende la fine di agosto per la riapertura della tribuna centrale, attualmente chiusa al pubblico.
Matteo Pierotti