Terza categoria, Union 81, che sorpresa: Luca Toni alla presentazione

Non si tratterà del colpaccio di fine mercato in grado di stravolgere gli equilibri del campionato, ma la presenza di Luca Toni ha regalato un'emozione grandissima alla presentazione ufficiale dell’Union 81, formazione modenese di Terza Categoria. Il bomber campione del mondo a Germania 2006 è stato l'ospite d'onore mercoledì sera al campo sportivo di Portile.

La sorpresa è nata grazie al forte legame di amicizia che unisce l'ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco a Stefano 'Benny' Casolari, nuovo allenatore dell'Union 81. I due, entrambi originari di Serramazzoni, condividono da una vita la passione per il rettangolo verde, giocando ancora insieme nella formazione amatoriale di calcio a 7 battezzata, con ironia, 'Atletico ma non troppo'.

La serata di festa ha radunato intorno alla squadra e allo staff tecnico gli sponsor storici, una delegazione di tifosi e il parroco di Portile, Don Simone Bellisi. A fare gli onori di casa la dirigenza al completo, capitanata dal presidente Stefano Stanzani, pronta a lanciare l'Union 81 verso il prossimo campionato con un padrino d'eccezione in più.

Matteo Pierotti