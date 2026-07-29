Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pentathlon, mondiali U17 di Kaunas: Spagnolini d’argento e Modena ancora protagonista

Pentathlon, mondiali U17 di Kaunas: Spagnolini d’argento e Modena ancora protagonista

La medaglia d'argento mondiale conquistata da Riccardo Spagnolini nella staffetta maschile insieme a Tommaso Tuccimei (Athlion Roma)

2 minuti di lettura

Si sono conclusi a Kaunas, in Lituania, i Campionati Mondiali Under 17 di Pentathlon Moderno. La competizione si è aperta con un risultato di grande prestigio per Pentathlon Modena: la medaglia d'argento mondiale conquistata da Riccardo Spagnolini nella staffetta maschile insieme a Tommaso Tuccimei (Athlion Roma).

Nelle prove individuali, Riccardo Spagnolini e Francesco Cavalli hanno centrato la qualificazione alla finale. Spagnolini, partito con il pettorale 14, ha recuperato posizioni fino all’11esimo posto, in un arrivo serratissimo che lo ha visto a pari merito con altri tre atleti e a sei punti dal podio. Cavalli ha mantenuto un livello prestativo alto, frenato soltanto da qualche errore di tiro nel laser run, restando comunque nel gruppo dei migliori (18esimo posto il suo risultato finale).

In campo femminile, Emily Ferrari si è fermata prima della finale, ma il dato tecnico resta significativo: l’atleta modenese ha ottenuto il secondo miglior punteggio tra le italiane.
“Questi risultati di tutto rispetto non sono il frutto solo delle prestazioni individuali, ma del contributo dell'intero gruppo che si allena quotidianamente a Modena”, sottolinea il direttore tecnico Simone Cavicchioli. “Compagni di squadra, staff tecnico e dirigenza formano un sistema che sostiene la crescita degli atleti e rende possibili risultati di questo livello. Dietro a chi arriva fino a qui c’è il lavoro di tutta la squadra, dei ragazzi che si allenano insieme ogni giorno, che condividono fatica e momenti difficili”.

Per Spagnolini la stagione non si chiude a Kaunas: il giovane talento si è guadagnato il pass anche per i Mondiali Under 19 di Madrid. Da agosto andrà in raduno per tre settimane, poi affronterà la nuova rassegna iridata e, dopo una breve pausa, partirà alla volta degli Europei Under 19 di Caldas da Rainha (Portogallo).

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ddl anti-maranza: il Pd modenese boccia la legge, ma Mezzetti disse che sui minori c'è troppo garantismo

Ddl anti-maranza: il Pd modenese boccia la legge, ma Mezzetti disse che sui minori c'è troppo garantismo

Senza fissa dimora, avviso per gestire le unità di strada, pronti 700.000 euro

Senza fissa dimora, avviso per gestire le unità di strada, pronti 700.000 euro

Modena, truffa ad un’anziana: arrestato 37enne, gioielli riconsegnati alla vittima

Modena, truffa ad un’anziana: arrestato 37enne, gioielli riconsegnati alla vittima

Emilia Romagna, nasce la nuova Forza Italia targata Vignali: nel team due modenesi, Platis e Coppi

Emilia Romagna, nasce la nuova Forza Italia targata Vignali: nel team due modenesi, Platis e Coppi

Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il 'mago' Borghi fa le carte al campionato: 'Cdr Mutina da vertice, Formigine regina di Promozione'

Eccellenza, il 'mago' Borghi fa le carte al campionato: 'Cdr Mutina da vertice, Formigine regina di Promozione'

La sbandierata riforma del calcio italiano durata un battito di ciglia

La sbandierata riforma del calcio italiano durata un battito di ciglia

Roberto Mancini è (di nuovo) il Ct della Nazionale. Ranieri direttore tecnico

Roberto Mancini è (di nuovo) il Ct della Nazionale. Ranieri direttore tecnico

Il team More Modena Racing di Unimore torna sul podio a Silverstone

Il team More Modena Racing di Unimore torna sul podio a Silverstone