Pentathlon, mondiali U17 di Kaunas: Spagnolini d’argento e Modena ancora protagonista

Si sono conclusi a Kaunas, in Lituania, i Campionati Mondiali Under 17 di Pentathlon Moderno. La competizione si è aperta con un risultato di grande prestigio per Pentathlon Modena: la medaglia d'argento mondiale conquistata da Riccardo Spagnolini nella staffetta maschile insieme a Tommaso Tuccimei (Athlion Roma).



Nelle prove individuali, Riccardo Spagnolini e Francesco Cavalli hanno centrato la qualificazione alla finale. Spagnolini, partito con il pettorale 14, ha recuperato posizioni fino all’11esimo posto, in un arrivo serratissimo che lo ha visto a pari merito con altri tre atleti e a sei punti dal podio. Cavalli ha mantenuto un livello prestativo alto, frenato soltanto da qualche errore di tiro nel laser run, restando comunque nel gruppo dei migliori (18esimo posto il suo risultato finale).



In campo femminile, Emily Ferrari si è fermata prima della finale, ma il dato tecnico resta significativo: l’atleta modenese ha ottenuto il secondo miglior punteggio tra le italiane.

“Questi risultati di tutto rispetto non sono il frutto solo delle prestazioni individuali, ma del contributo dell'intero gruppo che si allena quotidianamente a Modena”, sottolinea il direttore tecnico Simone Cavicchioli. “Compagni di squadra, staff tecnico e dirigenza formano un sistema che sostiene la crescita degli atleti e rende possibili risultati di questo livello. Dietro a chi arriva fino a qui c’è il lavoro di tutta la squadra, dei ragazzi che si allenano insieme ogni giorno, che condividono fatica e momenti difficili”.



Per Spagnolini la stagione non si chiude a Kaunas: il giovane talento si è guadagnato il pass anche per i Mondiali Under 19 di Madrid. Da agosto andrà in raduno per tre settimane, poi affronterà la nuova rassegna iridata e, dopo una breve pausa, partirà alla volta degli Europei Under 19 di Caldas da Rainha (Portogallo).

