Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito
Nell'abbazia di Nonantola il funerale della donna di 55 anni, mamma di tre figli, vittima del gesto di Salim El Koudri
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