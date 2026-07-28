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Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

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Nell'abbazia di Nonantola il funerale della donna di 55 anni, mamma di tre figli, vittima del gesto di Salim El Koudri

1 minuto di lettura
E' il giorno del dolore e del lutto a Nonantola e Modena per l'ultimo saluto a Monica Esposito, morta dopo due mesi dall'attentato del 16 maggio a Modena. L'abbazia di Nonantola ospita il funerale della donna di 55 anni, mamma di tre figli, vittima del gesto di Salim El Koudri. Alla cerimonia, a stringersi intorno alla famiglia Esposito, tanti amici e conoscenti di Monica, insieme ai sindaci e alle istituzioni.
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