Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

E' il giorno del dolore e del lutto a Nonantola e Modena per l'ultimo saluto a Monica Esposito, morta dopo due mesi dall'attentato del 16 maggio a Modena. L'abbazia di Nonantola ospita il funerale della donna di 55 anni, mamma di tre figli, vittima del gesto di Salim El Koudri. Alla cerimonia, a stringersi intorno alla famiglia Esposito, tanti amici e conoscenti di Monica, insieme ai sindaci e alle istituzioni.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua