Cimitero di Saliceto Panaro, a 10 giorni dal temporale l'albero resta abbattuto sulle tombe distrutte

Grave situazione di degrado e incuria al cimitero di Saliceto Panaro. A oltre 10 giorni dal temporale che si è abbattuto su Modena, l'albero crollato a causa del vento è ancora a terra sulle tombe distrutte dal massiccio tronco. Una situazione di disinteresse verso il cimitero che - sottolineano i residenti - è dimostrata anche dal mancato ripristino dell'automatismo di chiusura del cancello. Una rottura avvenuta ad ottobre a causa, pare, di un atto vandalico e che ancora non è stata riparata.