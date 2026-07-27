Sabato sera il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha disposto controlli del territorio intensificati nel centro storico e nelle aree della Movida. Nel corso dei pattugliamenti, la Squadra Volante è stata fermata in via Emilia Centro da una ragazza visibilmente provata, che aveva appena subito un furto. La vittima ha riferito che, mentre si trovava in Piazza Mazzini, un giovane le si era avvicinato strappandole la borsa dalle mani e dopo aver rovistato al suo interno e prelevato un pacchetto di sigarette, gliel’aveva restituita.
Nelle immediate vicinanze, gli agenti sono riusciti a individuare un giovane di 17 anni, corrispondente alla descrizione fornita dalla ragazza, che alla vista della Polizia, ha cercato di darsi alla fuga. Il 17enne, fermato e identificato dagli agenti, era già noto alle Forze dell’Ordine
Modena, strappa borsetta ad un ragazza per delle sigarette: fermato 17enne
L'episodio in piazza Mazzini. L'azione della Polizia di Stato nel corso dei controlli sulla Movida
Sabato sera il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha disposto controlli del territorio intensificati nel centro storico e nelle aree della Movida. Nel corso dei pattugliamenti, la Squadra Volante è stata fermata in via Emilia Centro da una ragazza visibilmente provata, che aveva appena subito un furto. La vittima ha riferito che, mentre si trovava in Piazza Mazzini, un giovane le si era avvicinato strappandole la borsa dalle mani e dopo aver rovistato al suo interno e prelevato un pacchetto di sigarette, gliel’aveva restituita.
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