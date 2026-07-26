'L'ultimo grande gesto di Monica Esposito, donando i suoi organi ha salvato altre persone'

'La sezione provinciale di Modena di Aido desidera esprimere le condoglianze più profonde e unirsi al dolore della famiglia per la scomparsa di Monica Esposito, deceduta dopo oltre due mesi di sofferenza a seguito dei gravissimi fatti dello scorso 16 maggio, quando un’automobile venne criminalmente lanciata sulla folla da uno squilibrato. La gravità di quanto successo fa risaltare di luce ancora più forte l’ultimo gesto di civiltà e di solidarietà di Monica Esposito'. Così il presidente provinciale di Aido Marco Costantini.

'Il consenso alla donazione degli organi, da lei espresso in vita e rispettato dalla famiglia ha permesso ai sanitari di salvare altre persone come lei gravemente ammalate. Ci auguriamo che la consapevolezza della grandezza del gesto di Monica Esposito contribuisca a lenire nella famiglia l’immenso dolore per la sua perdita, e a rafforzare in tutte le persone il senso dell’importanza di esprimere in vita il proprio consenso alla donazione di organi tessuti e cellule' - chiude il presidente Aido.