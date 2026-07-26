Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Attentato di Berlino: l'auto sulla folla, il coltello e la fuga. Identica dinamica modenese

Attentato di Berlino: l'auto sulla folla, il coltello e la fuga. Identica dinamica modenese

Il 21enne viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza. capelli neri, vestito con una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi

2 minuti di lettura
In seguito all’attentato avvenuto a Berlino dopo la marcia del gay pride, la polizia è alla ricerca di Abdul B., un 21enne considerato un islamista e già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni, diffondendo anche una sua fotografia. Nell’attentato è rimasta uccisa una donna e sedici persone sono rimaste ferite. Tre di loro sono ancora in pericolo di vita. L’uomo è accusato di aver investito diverse persone con un furgone nella zona di Tiergarten ieri sera intorno alle 22.
Il mezzo dopo aver travolto diverse persone si è schiantato contro un albero e il guidatore sarebbe sceso e con un coltello in pugno avrebbe colpito altre persone.
Una dinamica del tutto simile, anche nei dettagli, a quella messa in atto da El Koudri nell'attentato di Modena.

 

Il 21enne viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza. capelli neri, vestito con una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. “L’uomo è noto alle forze dell’ordine ed è legato all’ambiente islamista di Berlino”, aveva dichiarato in precedenza il portavoce della polizia Florian Nath. Il sospettato sarebbe stato rilasciato dal centro di detenzione minorile nel maggio 2026. Non è ancora chiaro se fosse lui alla guida del veicolo.
Spazio ADV dedicata a novisad
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha detto: “Che atto abominevole a Berlino. Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente la Giornata di Christopher Street. Volevano che ci trattassimo a vicenda con rispetto e tolleranza. Questo è un attacco alla nostra società. Siamo aperti e amanti della libertà, e preserveremo e difenderemo questi valori. L’attentato sarà oggetto di indagine e perseguito con il massimo rigore previsto dalla legge. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio tutti i servizi di emergenza”.
Foto Dire
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Furgone sulla folla durante Pride a Berlino, un morto e almeno 15 feriti

Furgone sulla folla durante Pride a Berlino, un morto e almeno 15 feriti

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

Omicidio di Monica Esposito, il sindaco in Duomo: 'Dobbiamo ottenere giustizia, degli uomini prima che di Dio'

Omicidio di Monica Esposito, il sindaco in Duomo: 'Dobbiamo ottenere giustizia, degli uomini prima che di Dio'

Tariffa rifiuti: l'aumento è puntuale, i dati no

Tariffa rifiuti: l'aumento è puntuale, i dati no

Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Modena, sequestrate dai Nas otto tonnellate di salumi: multe per 19mila euro

Attentato di Modena, la morte di Monica Esposito cambia tutto: El Koudri ora rischia l'ergastolo

Attentato di Modena, la morte di Monica Esposito cambia tutto: El Koudri ora rischia l'ergastolo