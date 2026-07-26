Attentato di Berlino: l'auto sulla folla, il coltello e la fuga. Identica dinamica modenese

In seguito all’ attentato avvenuto a Berlino dopo la marcia del gay pride , la polizia è alla ricerca di Abdul B., un 21enne considerato un islamista e già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni, diffondendo anche una sua fotografia. Nell’attentato è rimasta uccisa una donna e sedici persone sono rimaste ferite. Tre di loro sono ancora in pericolo di vita. L’uomo è accusato di aver investito diverse persone con un furgone nella zona di Tiergarten ieri sera intorno alle 22.Il mezzo dopo aver travolto diverse persone si è schiantato contro un albero e il guidatore sarebbe sceso e con un coltello in pugno avrebbe colpito altre persone.Una dinamica del tutto simile, anche nei dettagli, a quella messa in atto da El Koudri nell'attentato di Modena.

Il 21enne viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza. capelli neri, vestito con una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. “L’uomo è noto alle forze dell’ordine ed è legato all’ambiente islamista di Berlino”, aveva dichiarato in precedenza il portavoce della polizia Florian Nath. Il sospettato sarebbe stato rilasciato dal centro di detenzione minorile nel maggio 2026. Non è ancora chiaro se fosse lui alla guida del veicolo.Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha detto: “Che atto abominevole a Berlino. Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente la Giornata di Christopher Street. Volevano che ci trattassimo a vicenda con rispetto e tolleranza. Questo è un attacco alla nostra società. Siamo aperti e amanti della libertà, e preserveremo e difenderemo questi valori. L’attentato sarà oggetto di indagine e perseguito con il massimo rigore previsto dalla legge. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio tutti i servizi di emergenza”.Foto Dire