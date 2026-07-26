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Furgone sulla folla durante Pride a Berlino, un morto e almeno 15 feriti

Furgone sulla folla durante Pride a Berlino, un morto e almeno 15 feriti

Un veicolo bianco avrebbe travolto, ad alta velocità, un gruppo di persone nei pressi della Lennestrasse, nella parte meridionale del Tiergarten

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Terrore a Berlino. Un furgone è stato lanciato contro la folla nel Tiergarten di Berlino, provocando almeno 1 morto e 15 feriti, causando l'interruzione del raduno per i diritti LGBTQ+. Il portavoce della polizia tedesca, Florian Nath, ha detto che alcuni dei sopravvissuti sono in condizioni gravi.

Un veicolo bianco avrebbe travolto, ad alta velocità, un gruppo di persone nei pressi della Lennestrasse, nella parte meridionale del Tiergarten, poco dopo le 22, schiantandosi su un albero. Un uomo sarebbe poi sceso dal veicolo e si sarebbe dato alla fuga a piedi.

'Stiamo cercando attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell'incidente', ha dichiarato la polizia, che ha mobilitato un 'ingente dispiegamento di forze' e ha transennato l'area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove. Allo stato attuale non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, dalla precisa sequenza degli eventi, al numero esatto delle vittime, oltre al contesto dell'incidente. 'Al momento non sappiamo nulla sui motivi, sull'identità dell'autore del gesto o su qualsiasi altro dettaglio di questo tipo', ha dichiarato un portavoce della polizia poco prima di mezzanotte.

Immediata la decisione degli organizzatori del Christopher Street Day (Csd), una delle più grandi sfilate Lgbtq+ in Europa, che hanno annullato l'evento, chiedendo ai partecipanti di 'tornare a casa'.

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