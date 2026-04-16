L'annuncio di Trump: 'Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni'

Il presidente del Libano Joseph Aoun e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu 'hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, inizieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni' a partire dalle 23 italiane. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social, sottolineando che: 'Ho dato istruzioni al vicepresidente JD Vance e al segretario di Stato Marco Rubio, insieme al presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Dan Caine, di lavorare con Israele e Libano per ottenere una pace duratura. È stato un mio onore aver risolto 9 guerre nel mondo, e questa sarà la decima, quindi andiamo', ha aggiunto il presidente.

'Inviterò il primo ministro di Israele, Bibi Netanyahu, e il presidente del Libano, Joseph Aoun, alla Casa Bianca per i primi colloqui significativi tra Israele e Libano dal 1983. Entrambe le parti vogliono vedere la Pace, e credo che ciò accadrà, rapidamente', ha scritto Trump.

Dopo il messaggio di Trump, secondo media israeliani, Netanyahu ha convocato d’urgenza una riunione telefonica con i membri del gabinetto di sicurezza di Israele per discutere del cessate il fuoco con il Libano. Secondo le stesse fonti, diversi ministri hanno manifestato disappunto per essere venuti a conoscenza della notizia tramite i media e senza aver prima espresso un voto sull’accordo.

Il primo ministro libanese, Nawaf Salam, ha accolto con favore l’annuncio e, in un messaggio su X, ha affermato che si tratta di una 'richiesta libanese fondamentale che abbiamo perseguito fin dal primo giorno della guerra e che costituiva il nostro obiettivo principale durante la riunione di martedì a Washington'.