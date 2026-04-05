Il Papa: 'La Pasqua è un canto di Speranza di cui abbiamo bisogno'

'La morte è sempre in agguato. La vediamo presente nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i più fragili. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge. Ma il Signore è vivo e rimane con noi. Attraverso fessure di risurrezione che si fanno spazio nelle oscurità, Egli consegna il nostro cuore alla speranza'.

Lo ha detto il Papa nell'omelia di Pasqua. Dal sagrato della Basilica vaticana, Papa Leone presiede per la prima volta la solenne Eucaristia, concelebranti principali sono i cardinali Re e Sandri, rispettivamente decano e vicedecano del Collegio cardinalizio.

'Il potere della morte ci minaccia sempre, dentro e fuori. Dentro di noi, quando la zavorra dei nostri peccati ci impedisce di spiccare il volo; quando le delusioni o le solitudini che sperimentiamo prosciugano le nostre speranze; quando le preoccupazioni o i risentimenti soffocano la gioia di vivere; quando proviamo tristezza o stanchezza, quando ci sentiamo traditi o rifiutati, quando dobbiamo fare i conti con la nostra

debolezza, con la sofferenza, con la fatica di ogni giorno, allora ci sembra di essere finiti in un tunnel di cui non vediamo l'uscita'.

Il Papa nell'omelia della messa di Pasqua invita però alla speranza. 'È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto perché la Pasqua ci dona questa speranza, ricordandoci che nel Cristo risorto una nuova creazione è possibile ogni giorno. La Pasqua è un nuovo inizio, è la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull'antico Avversario. Di questo canto di speranza - ha concluso Papa Leone - oggi abbiamo bisogno'.