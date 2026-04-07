‘Stanotte un’intera civiltà morirà, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. Quarantasette anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran’. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Intanto i pasdaran iraniani si sono detti 'pronti a estendere' la risposta agli attacchi Usa se questi 'oltrepasseranno' quelle che vengono considerate 'linee rosse' da parte di Teheran. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera rilanciando a sua volta quanto riferito dai media statali iraniani. Secondo una nota dei pasdaran, se gli Stati Uniti colpiranno infrastrutture civili i guardiani della rivoluzione islamica 'non esiteranno a rispondere con la stessa moneta'. 'La dirigenza americana non è in grado di calcolare le risorse critiche che sarebbero alla portata dei nostri combattenti, se (gli Usa) attaccassero le nostre infrastrutture', aggiunge il comunicato. 'La nostra risposta si estenderà oltre la regione se l’esercito statunitense oltrepasserà le nostre linee rosse', precisa ancora la nota riportata dai media iraniani.
Foto Italpress
Trump fuori controllo: ‘Stanotte un’intera civiltà probabilmente morirà’
Pasdaran pronti a estendere gli attacchi oltre la regione
‘Stanotte un’intera civiltà morirà, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. Quarantasette anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran’. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
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