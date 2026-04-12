Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Usa-Iran, i negoziati sono falliti, Vance lascia il Pakistan: 'Non hanno accettato le nostre condizioni'

Usa-Iran, i negoziati sono falliti, Vance lascia il Pakistan: 'Non hanno accettato le nostre condizioni'

Dopo una maratona di 21 ore gli Stati Uniti lasciano il tavolo. Per l'Iran le richieste americane sono 'irragionevoli'

1 minuto di lettura

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan non hanno consentito di raggiungere un accordo fra le parti. Lo ha riferito il vicepresidente JD Vance, secondo cui l’Iran non sarebbe disposto a rinunciare al programma di arricchimento dell’uranio. Secondo i media iraniani i punti su cui non si è raggiunta l’intesa sono almeno due.

I colloqui tra alti funzionari si sono protratti oltre le 6 del mattino di domenica, ora locale, per quello che tutti i media internazionali raccontano come un evento a suo modo 'epocale', 'storico'. Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha scritto sui social media che i colloqui in Pakistan 'hanno riguardato diverse questioni principali oggetto di negoziazione, tra cui lo Stretto di Hormuz, la questione nucleare, le riparazioni di guerra, la revoca delle sanzioni e la fine definitiva della guerra contro l’Iran e nella regione'. Baqaei, che si trovava in Pakistan come membro della delegazione iraniana, ha aggiunto che il successo dei colloqui dipendeva dall''accettazione da parte degli Stati Uniti dei legittimi diritti e interessi dell’Iran'.

Israele non è stato coinvolto nei colloqui e Benjamin Netanyahu ci ha tenuto a precisare che la guerra 'non è finita'. Mentre Vance illustrava la situazione di stallo nei negoziati, il presidente Trump e il segretario di Stato Marco Rubio si trovavano in un palazzetto dello sport a Miami per l’UFC 327, a guardare un montaggio video di incontri passati, racconta il New York Times.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Vignali e Platis (FI): 'Tempo tra chiamata e ospedalizzazione: Pavullo e Mirandola i dati peggiori'

Modena, Vignali e Platis (FI): 'Tempo tra chiamata e ospedalizzazione: Pavullo e Mirandola i dati peggiori'

Mostre: la biodiversità nelle foto Unimore al Barchessone Vecchio di Mirandola

Mostre: la biodiversità nelle foto Unimore al Barchessone Vecchio di Mirandola

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

Sicurezza, il partito di Vannacci lancia anche a Modena la raccolta firme 'Tolleranza Zero'

E l'Iran si prende gioco del ciuffone

E l'Iran si prende gioco del ciuffone

Iran: Trump estende l'ultimatum di due settimane

Iran: Trump estende l'ultimatum di due settimane

Trump fuori controllo: ‘Stanotte un’intera civiltà probabilmente morirà’

Trump fuori controllo: ‘Stanotte un’intera civiltà probabilmente morirà’

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Articoli più Letti La guerra in Iran ha gettato l'umanità nell'epoca del caos: l'abbraccio mortale di Trump alla Meloni

La guerra in Iran ha gettato l'umanità nell'epoca del caos: l'abbraccio mortale di Trump alla Meloni

Capo centro antiterrorismo Usa si dimette: 'L’Iran non era una minaccia'

Capo centro antiterrorismo Usa si dimette: 'L’Iran non era una minaccia'

Putin: 'La Russia rimane un amico leale e affidabile dell’Iran'

Putin: 'La Russia rimane un amico leale e affidabile dell’Iran'

Il Papa: 'La Pasqua è un canto di Speranza di cui abbiamo bisogno'

Il Papa: 'La Pasqua è un canto di Speranza di cui abbiamo bisogno'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Orion è ammarata con successo, missione compiuta

Orion è ammarata con successo, missione compiuta

Artemis 2: la missione verso la Luna è ufficialmente iniziata

Artemis 2: la missione verso la Luna è ufficialmente iniziata

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'