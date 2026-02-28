Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Trump: 'Poco fa abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce del regime'

2 minuti di lettura
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che 'Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran'. Katz ha dichiarato uno stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese.
'Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele - ha dichiarato -. Di conseguenza, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro. Pertanto, e in conformità con la sua autorità ai sensi della legge sulla Difesa civile, il ministro della Difesa Katz ha ora firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele'.
Un funzionario americano ha riferito all’emittente ad Al Jazeera che i raid contro l’Iran sono stati condotti nel quadro di un’operazione militare congiunta di Israele e degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, Washington ha dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nella regione del Golfo persico.
'Poco fa abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce del regime' - ha annunciato il presidente americano Donald Trump nel confermare l’attacco americano.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei.
L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato tre esplosioni nel centro di Teheran. Intanto in Israele si sono attivate le sirene per 'un’allerta proattiva volta a preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili nel nostro territorio', ha detto un portavoce dell’esercito. Le Forze di difesa israeliane sottolineano che 'al momento non è necessario rimanere all’interno delle aree protette”.
L’attacco militare in corso in Iran “sarà molto più esteso degli attacchi americani del giugno scorso contro gli impianti nucleari iraniani'.
L'attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran è stato pianificato congiuntamente per mesi. È quanto sostiene una fonte anonima della sicurezza israeliana citata da Channel 12, secondo la quale Tel Aviv e Washington sono 'sulla stessa lunghezza d'onda'. previsto, ha aggiunto, che la 'fase iniziale' dell'attacco congiunto duri quattro giorni. La tempistica degli attacchi iniziali è stata studiata per sorprendere gli iraniani, che non si aspettavano un attacco diurno.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Mirandola: mercoledì l'ultimo saluto a Don Benito

Mirandola: mercoledì l'ultimo saluto a Don Benito

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Articoli più Letti Guerra in Ucraina, le parole della Merkel che non smentiscono Putin

Guerra in Ucraina, le parole della Merkel che non smentiscono Putin

Cosa faremo quando sarà chiara la sconfitta dell'Ucraina?

Cosa faremo quando sarà chiara la sconfitta dell'Ucraina?

Controffensiva ucraina: un sanguinoso e clamoroso fallimento

Controffensiva ucraina: un sanguinoso e clamoroso fallimento

Pronta offensiva russa in primavera: Kiev in ginocchio. Cosa farà la Nato?

Pronta offensiva russa in primavera: Kiev in ginocchio. Cosa farà la Nato?

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Onu, la Francia chiede le dimissioni della Albanese: 'Parole oltraggiose su Israele'

Onu, la Francia chiede le dimissioni della Albanese: 'Parole oltraggiose su Israele'

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online