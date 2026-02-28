Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che 'Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran'. Katz ha dichiarato uno stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese.'Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele - ha dichiarato -. Di conseguenza, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro. Pertanto, e in conformità con la sua autorità ai sensi della legge sulla Difesa civile, il ministro della Difesa Katz ha ora firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele'.Un funzionario americano ha riferito all’emittente ad Al Jazeera che i raid contro l’Iran sono stati condotti nel quadro di un’operazione militare congiunta di Israele e degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, Washington ha dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nella regione del Golfo persico.'Poco fa abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce del regime' - ha annunciato il presidente americano Donald Trump nel confermare l’attacco americano.Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei.L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato tre esplosioni nel centro di Teheran. Intanto in Israele si sono attivate le sirene per 'un’allerta proattiva volta a preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili nel nostro territorio', ha detto un portavoce dell’esercito. Le Forze di difesa israeliane sottolineano che 'al momento non è necessario rimanere all’interno delle aree protette”.L’attacco militare in corso in Iran “sarà molto più esteso degli attacchi americani del giugno scorso contro gli impianti nucleari iraniani'.L'attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran è stato pianificato congiuntamente per mesi. È quanto sostiene una fonte anonima della sicurezza israeliana citata da Channel 12, secondo la quale Tel Aviv e Washington sono 'sulla stessa lunghezza d'onda'. previsto, ha aggiunto, che la 'fase iniziale' dell'attacco congiunto duri quattro giorni. La tempistica degli attacchi iniziali è stata studiata per sorprendere gli iraniani, che non si aspettavano un attacco diurno.