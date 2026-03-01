Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

L’ayatollah aveva assunto la guida dell’Iran nel 1989, dopo la morte di Ruhollah Khomeini

1 minuto di lettura

L’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stato ucciso in un raid condotto da Israele e dagli Stati Uniti. Aveva 86 anni.

I media statali di Teheran hanno riferito della sua morte questa mattina, confermando dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump diffuse alcune ore dopo un bombardamento sul complesso residenziale che ospitava il dirigente della Repubblica islamica.

'Si annuncia al popolo iraniano che sua eminenza il grande ayatollah Imam Sayyid Ali Khamenei, guida della rivoluzione islamica, è stato martirizzato nell’attacco congiunto lanciato dall’America e dal regime sionista la mattina di sabato 28 febbraio', ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim. I media statali iraniani hanno aggiunto che anche la figlia, il genero e il nipote di Khamenei sono stati uccisi.

Trump aveva dichiarato in precedenza che Khamenei e altri funzionari iraniani 'non sono riusciti a sfuggire all’intelligence statunitense e ai sistemi di tracciamento avanzati'.

L’ayatollah aveva assunto la guida dell’Iran nel 1989, dopo la morte di Ruhollah Khomeini, il religioso e politico carismatico che un decennio prima aveva guidato la rivoluzione islamica.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, l'assessore Donnarumma rimane in Lega: 'Concentrato sull’azione amministrativa'

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Mirandola, il gruppo Lega scompare, consiglieri in blocco con Vannacci

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Articoli più Letti Guerra in Ucraina, le parole della Merkel che non smentiscono Putin

Guerra in Ucraina, le parole della Merkel che non smentiscono Putin

Cosa faremo quando sarà chiara la sconfitta dell'Ucraina?

Cosa faremo quando sarà chiara la sconfitta dell'Ucraina?

Controffensiva ucraina: un sanguinoso e clamoroso fallimento

Controffensiva ucraina: un sanguinoso e clamoroso fallimento

Pronta offensiva russa in primavera: Kiev in ginocchio. Cosa farà la Nato?

Pronta offensiva russa in primavera: Kiev in ginocchio. Cosa farà la Nato?

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Onu, la Francia chiede le dimissioni della Albanese: 'Parole oltraggiose su Israele'

Onu, la Francia chiede le dimissioni della Albanese: 'Parole oltraggiose su Israele'

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online