Orion è ammarata con successo, missione compiuta

La capsula Orion della missione Artemis II della NASA è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego (California), alle 2:09 italiane (17:09 ora di San Diego). Dopo circa 10 giorni di volo e il viaggio intorno alla Luna, il rientro sulla Terra del primo equipaggio del programma Artemis è terminato con successo. Si è conclusa la fase più delicata della missione: l’ingresso nell’atmosfera, gestito dallo scudo termico e dal sistema di paracadute. A bordo di Orion hanno viaggiato i quattro astronauti protagonisti di questa missione: Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Le operazioni sono state seguite in diretta dalla NASA che ha trasmesso su YouTube le immagini della capsula in mare e delle squadre di recupero impegnate nelle fasi dopo l’ammaraggio.

