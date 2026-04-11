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Orion è ammarata con successo, missione compiuta

Orion è ammarata con successo, missione compiuta

Al largo delle coste di San Diego. A bordo Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen

1 minuto di lettura

La capsula Orion della missione Artemis II della NASA è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di San Diego (California), alle 2:09 italiane (17:09 ora di San Diego). Dopo circa 10 giorni di volo e il viaggio intorno alla Luna, il rientro sulla Terra del primo equipaggio del programma Artemis è terminato con successo. Si è conclusa la fase più delicata della missione: l’ingresso nell’atmosfera, gestito dallo scudo termico e dal sistema di paracadute. A bordo di Orion hanno viaggiato i quattro astronauti protagonisti di questa missione: Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Le operazioni sono state seguite in diretta dalla NASA che ha trasmesso su YouTube le immagini della capsula in mare e delle squadre di recupero impegnate nelle fasi dopo l’ammaraggio.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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