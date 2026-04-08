L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una 'completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz.'
'Il motivo di questa decisione è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a buon punto con un accordo definitivo riguardante la pace a lungo termine con l'Iran e la pace in Medio Oriente. Abbiamo ricevuto una proposta in 10 punti dall'Iran e riteniamo che sia una base praticabile su cui negoziare. È stato raggiunto un accordo su quasi tutti i vari punti oggetto di contrasto in passato tra gli Stati Uniti e l'Iran, un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e portare a compimento l'intesa', ha aggiunto Trump.
Due settimane, dunque. È questo il tempo che Iran, Stati Uniti e Israele si sono concessi stanotte per capire se esiste ancora uno spazio per la diplomazia. Il cessate il fuoco annunciato – mediato dal Pakistan, costruito su equilibri ovviamente fragili – sospende i bombardamenti americani e israeliani sull’Iran e, in cambio, impone a Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz e di cessare gli attacchi contro i paesi del Golfo Persico. Anche le milizie irachene filoiraniane si sono dette pronte a fermarsi, per lo stesso arco temporale. Israele ha chiarito però che l’accordo non copre il Libano. Hezbollah, dunque, resta fuori dalla tregua. I combattimenti sul fronte nord continueranno.
Iran: Trump estende l'ultimatum di due settimane
La cessazione dei bombardamenti vincolata alla riapertura dello stretto di Hormouz sulla quale per Trump l'accordo sarebbe vicino
L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una 'completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz.'
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