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Domenica della Resurrezione: 5 aprile

Domenica della Resurrezione: 5 aprile

La Pasqua e le relative festività sono feste mobili non cadenti a data fissa: la data è calcolata sulla base di un calendario lunisolare

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La Pasqua (o domenica della Resurrezione) è una festa Cristiana che commemora la resurrezione di Gesù nel Nuovo Testamento, avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura.

La Pasqua e le relative festività sono feste mobili non cadenti a data fissa: la data è calcolata sulla base di un calendario lunisolare simile al calendario ebraico.

La data è variabile di anno in anno secondo i cicli lunari e cade la domenica successiva al primo plenilunio della stagione primaverile determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste. 


La Pasqua ebraica celebra la liberazione degli ebrei dall'Egitto grazie a Mosè. Con l'avvento del Cristianesimo ha acquisito un nuovo significato, indicando il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il passaggio di vita nuova per i cristiani, liberati dal peccato con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù.

La Pasqua è la solennità cristiana che instaura la nuova alleanza e l'avvento del Regno di Dio con la passione, Cristo si è immolato per l'uomo, liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura corrotta, permettendogli di passare da vizi alla virtù. Con la Resurrezione Gesù ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all'uomo il proprio destino, cioè la resurrezione nel giorno finale, ma anche il risveglio a nuova vita.

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La Pasqua si completa con l'attesa della 'Parusia' la seconda venuta che porterà a compimento le scritture.

La resurrezione di Gesù è l'evento centrale della narrazione cristiana dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: il terzo giorno dopo la sua morte in croce Gesù risorge lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole, per poi presentarsi anche agli apostoli e ad altri discepoli.

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