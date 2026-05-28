Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata mondiale del gioco: 28 maggio

Giornata mondiale del gioco: 28 maggio

Più i giocattoli sono semplici, maggiore libertà lasciano ai bambini; il gioco è innanzi tutto immaginazione

2 minuti di lettura

Ogni anno, il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, per la tutela del diritto al gioco dei bambini e bambine, perché giocare è una cosa seria: la vita è più divertente se si gioca.

Non servono oggetti sofisticati o costosi per giocare, il gioco è una cosa naturale che viene dalla fantasia di ogni bambino e dalla voglia di divertirsi con semplicità e allegria. Più i giocattoli sono semplici, maggiore libertà lasciano ai bambini; il gioco è innanzi tutto immaginazione che va lasciata il più possibile libera di esprimersi.

Il bambino infatti non ha strutture mentali schematiche e per lui ogni cosa può diventare un giocattolo. Le costruzioni ad esempio, sono un gioco infinito, che il fanciullo si cimenta, può creare qualcosa di diverso e dar vita a forme nuove. I giochi creativi non consentono solo di costruire ma anche di demolire: con i bimbi piccoli la creatività si esplica non solo nel costruire ma anche nel distruggere.


Giocare all'aperto dà la possibilità di scoprire nuove capacità e talenti, con l'ambiente e con le persone: la socialità stimola la creatività e la creatività incoraggia a socializzare e a interagire con gli altri, trovando modi diversi per affrontare al meglio le sfide di ogni giorno.

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Giocare deve essere un bel momento di convivialità e complicità e rende i ragazzi più attivi nel tessuto sociale, più autonomi e responsabili.


Molto importante è il gioco simbolico; quando il bambino è libero di allestire un gioco come vuole, la situazione creata diventa come lo specchio di quel che sta vivendo il fanciullo. I bambini crescono così attraverso il gioco riproducono quel che vedono e riproducendo lo conoscono e comprendono ogni volta di più.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Festa del lavoro: primo maggio in ricordo della rivolta di Haymarket

Festa del lavoro: primo maggio in ricordo della rivolta di Haymarket

Giornata Mondiale dei Capelli Rossi: 26 maggio

Giornata Mondiale dei Capelli Rossi: 26 maggio

Giornata Europea dei Parchi: 24 maggio

Giornata Europea dei Parchi: 24 maggio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Ratificata la Convenzione sui diritti dell'infanzia: 27 maggio 1991

Ratificata la Convenzione sui diritti dell'infanzia: 27 maggio 1991

La Giornata dell'Africa: 25 maggio

La Giornata dell'Africa: 25 maggio

Viene pubblicata L'isola del tesoro: 23 maggio 1883

Viene pubblicata L'isola del tesoro: 23 maggio 1883

Muore Victor Hugo: 22 maggio 1885

Muore Victor Hugo: 22 maggio 1885