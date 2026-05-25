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La Giornata dell'Africa: 25 maggio

La Giornata dell'Africa: 25 maggio

Anniversario dell'organizzazione dell'Unità africana nata nel 1963, quando i leader degli Stati indipendenti del continente firmarono lo statuto di Addis Abeba

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La Giornata dell'Africa ricorre annualmente il 25 maggio, anniversario dell'organizzazione dell'Unità africana il 25 maggio 1963, giorno in cui i leader di 30 degli allora 32 Stati indipendenti del continente firmarono lo statuto Addis Abeba, capitale dell'Etiopa.

La fondazione dell'Unità Africana e molti altri africani hanno sostenuto la liberazione politica del continente e, parimenti, l'emancipazione sociale e economica dell'Africa. La Giornata dell'Africa è un momento per celebrare i successi del continente e riaffermare l'impegno verso l'unità e lo sviluppo sostenibile. Il 25 maggio, in particolare, vengono organizzati eventi e manifestazioni in tutta l'Africa per discutere delle questioni che riguardano lo sviluppo sociale e politico, per celebrare la diversità culturale e per onorare le realizzazioni dei popoli africani in vari campi tra cui l'arte, la musica, la letteratura, lo sport e la scienza. L'unità dell'Africa è rappresentata principalmente dall'unione Africana (UA), un organizzazione che riunisce gli stati del continente


L'UA promuove lo sviluppo sostenibile e un mercato continentale forte. Previene i conflitti lavorando per la stabilità e garantisce il rispetto delle libertà fondamentali in tutti i paesi membri. L'UA si assume anche la responsabilità, dei Paesi africani, nella soluzione di molteplici problemi che hanno funestato la storia del continente; si adopera per realizzare il principio dell'uguaglianza, l'interdipendenza tra gli stati e il buon governo con principi democratici. L'organizzazione sospende poi i governi degli Stati che siano andati al potere con mezzi incostituzionali e interviene in caso di crimini di guerra contro l'umanità.

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