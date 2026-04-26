Nasce Michele Ferrero: 26 aprile 1925

Michele Ferrero è nato il 26 aprile 1925 a Dogliani in provincia di Cuneo, è stato un imprenditore italiano, amministratore delegato dell'omonimo Gruppo Ferrero.

Negli anni '30 Michele lavora, insieme al padre Pietro, in un laboratorio di pasticceria ad Alba, che poi vene trasformata in una multinazionale del settore dolciario. Sotto la sua guida l'azienda inizia a esportare oltre i confini nazionali: nel 1956 viene aperto il primo stabilimento in Germania. Il perno del successo aziendale è la pasta di cioccolato e nocciole spalmabile: la nutella viene registrata come formula segreta.

Si aprono anche stabilimenti produttivi e di rappresentanza in Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Danimarca e Regno Unito. Successivamente viene esportato il marchio Ferrero fuori d'Europa, dall'Australia fino all'Ecuador.





Caratterizzato da una forte passione per il suo lavoro e una grande capacità creativa e visionaria, Michele è l'inventore di molti dei più famosi prodotti Ferrero: Mon Chéri, 'Tic Tac' e 'Ferrero Rocher'. Più tardi viene messa in commercio la 'linea Kinder' che rappresenta circa il 50% del fatturato Ferrero. La strategia di Michele è sempre stata quella di pensare a prodotti innovativi, diversi dagli altri in circolazione, e avere un'idea chiara del suo target.

In Italia, nei primi anni '70, l'azienda investe molto in pubblicità televisiva nel primo spazio appositamente

creato, il 'Carosello'.

Per volontà di Michele Ferrero nel 1983 nasce la 'Fondazione Ferrero' con sede ad Alba, dedicata agli ex dipendenti dell'azienda e alla promozione di iniziative culturali ed artistiche.

Nel 2005 sono state create le 'Imprese Sociali Ferrero' finalizzate a creare posti di lavoro nei paesi emergenti, a realizzare progetti per promuovere l'educazione e la salute dei bambini nelle aree in cui sono situati gli stabilimenti. Ferrero è uno dei principali gruppi dolciari a livello mondiale: con molti stabilimenti produttivi, di cui tre operanti nell'ambito delle imprese sociali in Africa e Asia.