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Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Il giallo trasmette energia e vivacità, il verde è collegato alla natura alla crescita e alla salute. Il colore dell'eleganza, del lusso è il nero

2 minuti di lettura

Il 6 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Colore, è una ricorrenza istituita nel 2008 per sensibilizzare i bambini verso i coetanei meno fortunati e promuovere la creatività. 

È un'occasione per esplorare le emozioni attraverso le sfumature, l'uso artistico dei colori, e per sostenere progetti benefici. La giornata del colore invita i bambini a disegnare e colorare per i loro coetanei in difficoltà. Il colore è utilizzato come strumento di comunicazione universale, inclusione e per celebrare la diversità.  I laboratori creativi a cui gli alunni partecipano a scuola, attraverso pastelli e pennarelli, riescono a dare libero sfogo alla fantasia. Ogni colore richiama delle sensazioni nel nostro cervello, la scelta di usarne uno piuttosto che un altro può condizionare l'interpretazione di un contenuto. I ricercatori hanno scoperto che circa il 90% dell'opinione che sviluppiamo su un prodotto, la prima volta che lo vediamo, è basata solo sul colore: l'associazione di idee tra colore e significato rappresenta uno strumento essenziale sulle persone.


È interessante riflettere come vengono generalmente percepiti i colori principali. Il rosso simboleggia la forza e la vitalità, il blu invece rappresenta la calma, l'onestà, la fiducia e la stabilità. Il giallo ricorda il sole e trasmette energia e vivacità, il verde è collegato alla natura alla crescita e alla salute.

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Il colore dell'eleganza, del lusso è il nero e viene usato per esprimere autorità e serietà.

Il multicolore infine rappresenta inclusivita', apertura e diversità. 


Attraverso i colori, anche quelli del nostro abbigliamento, esprimiamo ogni giorno un qualcosa della nostra identità, del nostro umore, del nostro vissuto. I colori guidano da sempre le nostre scelte e le nostre emozioni. Non è un caso che in ogni epoca ci siano stati colori particolarmente amati e, al contrario, altri banditi, perché considerati fonte o espressione di negatività.

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