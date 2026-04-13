Giornata internazionale del Bacio, 13 aprile

Il 13 aprile si celebra uno dei gesti più amati al mondo è infatti la Giornata Internazionale del Bacio. Al bacio viene associato immediatamente una persona, una situazione o una sensazione.

Ci coinvolge letteralmente anima e corpo; basta pensare che con un bacio impieghiamo ben 112 muscoli. Il bacio porta un effetto al nostro corpo e al nostro assetto psico-fisico e rilassa quanto una seduta di yoga. I Romani usavano il bacio come saluto tra membri dei ceti sociali più alti, finché Tiberio non lo vietò, poiché convinto che trasmettesse più facilmente le malattie.





I baci famosi della storia dell'arte, del cinema e della letteratura sono tantissimi; i nostri baci di riferimento, sia che siano, d'amore, di affetto o di amicizia rimangono sempre impressi nella memoria. Cominciando a rivedere tutti quelli che hanno emozionato è possibile, in questa giornata, condividere altri baci con con la persona cara, gli amici, i fratelli, i parenti e i conoscenti.





Nelle culture evolute il bacio ha assunto molteplici significati: comunica amicizia, rispetto, devozione. Il bacio per eccellenza è il bacio romantico tra innamorati che da secoli è stato raffigurato in tutte le forme di arte. La scienza ha cercato di studiare i significati del bacio e i suoi effetti; gli studi dimostrano che il bacio ha fondamentalmente 3 funzioni: valutare l'idoneità di un possibile partner, stabilire legami di attaccamento, facilitare l'eccitazione sessuale.

Il primo bacio è quello della mamma: il bacio materno trasmette affetto, cura, protezione e educa all'amore. L'amore che sente la mamma verso il figlio è simile all'amore che provano due innamorati e produce gli stessi effetti.