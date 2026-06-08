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L'8 giugno 1949 usciva il capolavoro di Orwell, 1984

L'8 giugno 1949 usciva il capolavoro di Orwell, 1984

1984 racconta la storia di Winston Smith, un impiegato che vive in una società oppressa dal controllo assoluto del Partito e dalla figura del Grande Fratello

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L'8 giugno 1949 arrivava nelle librerie britanniche 1984, il capolavoro di George Orwell destinato a diventare uno dei romanzi più influenti del Novecento. A oltre settant'anni dalla sua pubblicazione, l'opera continua a essere letta, citata e discussa come una delle più lucide riflessioni sui rischi del totalitarismo, della sorveglianza di massa e della manipolazione della verità.

Scritto negli ultimi anni di vita dell'autore e pubblicato pochi mesi prima della sua morte, 1984 racconta la storia di Winston Smith, un impiegato che vive in una società oppressa dal controllo assoluto del Partito e dalla figura onnipresente del Grande Fratello. In questo mondo distopico, ogni aspetto della vita privata è monitorato, il linguaggio viene progressivamente impoverito attraverso la 'Neolingua' e la storia viene continuamente riscritta per adattarsi alle esigenze del potere.

Molte delle espressioni nate tra le pagine del romanzo sono entrate nel linguaggio comune. 'Grande Fratello', 'psicoreato', 'bispensiero' e 'Ministero della Verità' sono oggi termini utilizzati ben oltre il contesto letterario, spesso per descrivere fenomeni legati alla propaganda, alla sorveglianza e alla diffusione di informazioni manipolate.

L'opera nacque in un periodo segnato dalle conseguenze della Seconda guerra mondiale e dall'emergere delle grandi tensioni ideologiche della Guerra fredda. Orwell, che aveva combattuto nella guerra civile spagnola e osservato da vicino i meccanismi dei regimi autoritari, trasformò queste esperienze in una narrazione capace di parlare a generazioni diverse.

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