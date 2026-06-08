L'8 giugno 1949 usciva il capolavoro di Orwell, 1984

L'8 giugno 1949 arrivava nelle librerie britanniche 1984, il capolavoro di George Orwell destinato a diventare uno dei romanzi più influenti del Novecento. A oltre settant'anni dalla sua pubblicazione, l'opera continua a essere letta, citata e discussa come una delle più lucide riflessioni sui rischi del totalitarismo, della sorveglianza di massa e della manipolazione della verità.

Scritto negli ultimi anni di vita dell'autore e pubblicato pochi mesi prima della sua morte, 1984 racconta la storia di Winston Smith, un impiegato che vive in una società oppressa dal controllo assoluto del Partito e dalla figura onnipresente del Grande Fratello. In questo mondo distopico, ogni aspetto della vita privata è monitorato, il linguaggio viene progressivamente impoverito attraverso la 'Neolingua' e la storia viene continuamente riscritta per adattarsi alle esigenze del potere.

Molte delle espressioni nate tra le pagine del romanzo sono entrate nel linguaggio comune. 'Grande Fratello', 'psicoreato', 'bispensiero' e 'Ministero della Verità' sono oggi termini utilizzati ben oltre il contesto letterario, spesso per descrivere fenomeni legati alla propaganda, alla sorveglianza e alla diffusione di informazioni manipolate.

L'opera nacque in un periodo segnato dalle conseguenze della Seconda guerra mondiale e dall'emergere delle grandi tensioni ideologiche della Guerra fredda. Orwell, che aveva combattuto nella guerra civile spagnola e osservato da vicino i meccanismi dei regimi autoritari, trasformò queste esperienze in una narrazione capace di parlare a generazioni diverse.