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Primo volo in mongolfiera: 4 giugno 1783

Primo volo in mongolfiera: 4 giugno 1783

Una delle pietre miliari della storia dell'aeronautica. Per la prima volta l'uomo dimostrò di poter sfidare la gravità in modo controllato

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Il 4 giugno 1783 è una data destinata a entrare nella storia dell'umanità. Nella cittadina francese di Annonay, i fratelli Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier realizzarono la prima dimostrazione pubblica di una mongolfiera ad aria calda, aprendo la strada alla conquista dei cieli.

I due inventori, proprietari di una cartiera di famiglia, avevano osservato che l'aria riscaldata tendeva a salire. Dopo numerosi esperimenti, costruirono un grande pallone di carta e tela che, riempito con aria calda prodotta da un fuoco alla base, riuscì a sollevarsi da terra davanti a una folla incredula.

Durante la storica dimostrazione, la mongolfiera raggiunse un'altezza di centinaia di metri e percorse diversi chilometri prima di atterrare. Fu la prova concreta che il sogno del volo umano poteva diventare realtà.

Quel successo ebbe una risonanza enorme in tutta la Francia. Nei mesi successivi i Montgolfier perfezionarono il loro progetto: prima inviarono in volo alcuni animali per verificare gli effetti dell'altitudine e, il 21 novembre 1783, ebbe luogo il primo volo libero con esseri umani a bordo sopra Parigi.

L'impresa del 4 giugno 1783 viene oggi considerata una delle pietre miliari della storia dell'aeronautica. Per la prima volta l'uomo dimostrò di poter sfidare la gravità in modo controllato, anticipando di oltre un secolo le future conquiste dell'aviazione.

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