La Festa della Liberazione: 25 aprile

Il 25 aprile in Italia si celebra la Festa della Liberazione, nota anche come anniversario della Resistenza.

Ricorre la Liberazione del Paese dell'occupazione nazifascista e la fine del regime fascista nel 1945; il 25 aprile è pertanto il simbolo della riconquistata libertà, e l'inizio della ricostruzione morale e materiale. La festa onora il coraggio dei partigiani, uomini donne, che nel 1943 hanno combattuto il nazifascismo e ricorda la fine dell'occupazione tedesca.

L'azione della Resistenza fu concordata dai Comitati di Liberazione Nazionale il primo dei quali sorse a Roma il 9 settembre 1943: nei CLN erano rappresentati i partiti sorti e ricostituiti durante il 1943.





La 'Liberazione ' è considerata la festa fondante della Repubblica italiana, patrimonio dell'intera nazione e celebrazione dei valori di libertà e democrazia. Su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Re Umberto ll, il 22 aprile 1946 emanò un decreto legislativo che recitava: 'A celebrazione della totale liberazione del territorio nazionale, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale'. La ricorrenza venne celebrata anche negli anni successivi e nel 1949 fu stabilmente istituzionalizzata quale Festa Nazionale.

Tra gli eventi del programma della festa vi è il solenne omaggio, da parte del Presidente della Repubblica italiana e delle massime cariche dello stato, al sacello del Milite ignoto, con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre.