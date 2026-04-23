Gang, Chiara Francini, Cisco tra i tanti del 25 aprile al Campo Fossoli

Una grande festa di parole, musica, visite guidate, laboratori, per celebrare la Festa della Liberazione: è un programma intenso, che inizierà sin dalla prima mattina, per proseguire fino a sera, quello proposto dalla Fondazione Fossoli, presso il Campo di Fossoli, a Carpi, per la giornata di sabato 25 aprile.Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita.La giornata inizierà già alle ore 8.00, con il Risveglio di parole e musica, con le letture di Simone Maretti, musiche del Corpo Bandistico Città di Carpi con la Corale G. Savani.Al pomeriggio, poi, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 19.00, una no stop di Parole e musiche per la Pace e la Libertà, che vedrà sul palco la musica di Flexus, Gang, Francamente e Cisco e le parole di Chiara Francini e Matteo Caccia.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Radio Bruno, sarà condotta da Pierluigi Senatore.Dalle ore 15.30 saranno inoltre presenti laboratori e attività per bambini, a cura di S.C.A.I. Cooperativa sociale. Il Viaggio. Ricostruiamo insieme: ponti, case e pace sarà il titolo del pomeriggio di giochi cooperativi e del laboratorio creativo dedicato al concetto di ricostruzione: di città, relazioni, fiducia e futuro.

il tratto di via Remesina tra Via Martinelli e Via Grilli sarà chiuso al traffico dalle ore 14;l'accesso alle aree di sosta per veicoli e ciclomotori dovrà avvenire dalla Strada Provinciale 413 Romana Nord.I posteggi saranno disposti nel tratto di via Remesina compreso tra via Grilli e via Valle e nel tratto di via Grilli tra via Remesina e via Cavi;l'accesso ai disabili accompagnati è garantito fino all'ingresso del Campo dal varco in via Martinelli. I disabili con proprio veicolo o ciclomotore potranno posteggiare nella zona indicata dal colore arancione, compresa tra la fine dell'area del Campo e l'incrocio con via Grilli.Nel rispetto del valore storico e memoriale del luogo, non è consentito l'ingresso agli animali, né il consumo di cibo e bevande alcoliche all'interno dell'area.Le biciclette potranno essere posteggiate presso l'area predisposta a lato dell'uscita di sicurezza del Campo, ovvero alla sinistra del cancello di ingresso più prossimo a via Grilli.Dalle ore 14.00 e fino alle 18.00, una navetta con 8 posti effettuerà servizio di trasporto gratuito verso il Campo di Fossoli, con passaggi ogni 15 minuti.Il punto di ritrovo sarà presso il parcheggio del supermercato Conad, in via Mar Ionio n°24 a Fossoli.Campo di Fossoli: orario continuato dalle ore 8.00 alle 19.00Visite guidate gratuita senza prenotazione, ritrovo davanti all'ingresso principale: ore 10.00, 12.00 e 14.30. Possibilità di visitare il Campo con l’App Campo Fossoli.Museo Monumento al Deportato: orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.00, visita guidata gratuita ore 12.00.