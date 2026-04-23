Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gang, Chiara Francini, Cisco tra i tanti del 25 aprile al Campo Fossoli

Gang, Chiara Francini, Cisco tra i tanti del 25 aprile al Campo Fossoli

Una grande festa di parole, musica, visite guidate, laboratori, per celebrare la Festa della Liberazione: un programma intenso, per tutta la giornata

2 minuti di lettura
Una grande festa di parole, musica, visite guidate, laboratori, per celebrare la Festa della Liberazione: è un programma intenso, che inizierà sin dalla prima mattina, per proseguire fino a sera, quello proposto dalla Fondazione Fossoli, presso il Campo di Fossoli, a Carpi, per la giornata di sabato 25 aprile.
Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita.

La giornata inizierà già alle ore 8.00, con il Risveglio di parole e musica, con le letture di Simone Maretti, musiche del Corpo Bandistico Città di Carpi con la Corale G. Savani.

Al pomeriggio, poi, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 19.00, una no stop di Parole e musiche per la Pace e la Libertà, che vedrà sul palco la musica di Flexus, Gang, Francamente e Cisco e le parole di Chiara Francini e Matteo Caccia.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Radio Bruno, sarà condotta da Pierluigi Senatore.

Dalle ore 15.30 saranno inoltre presenti laboratori e attività per bambini, a cura di S.C.A.I. Cooperativa sociale. Il Viaggio. Ricostruiamo insieme: ponti, case e pace sarà il titolo del pomeriggio di giochi cooperativi e del laboratorio creativo dedicato al concetto di ricostruzione: di città, relazioni, fiducia e futuro.

 

Viabilità e accessi al campo
il tratto di via Remesina tra Via Martinelli e Via Grilli sarà chiuso al traffico dalle ore 14;
l'accesso alle aree di sosta per veicoli e ciclomotori dovrà avvenire dalla Strada Provinciale 413 Romana Nord.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
I posteggi saranno disposti nel tratto di via Remesina compreso tra via Grilli e via Valle e nel tratto di via Grilli tra via Remesina e via Cavi;
l'accesso ai disabili accompagnati è garantito fino all'ingresso del Campo dal varco in via Martinelli. I disabili con proprio veicolo o ciclomotore potranno posteggiare nella zona indicata dal colore arancione, compresa tra la fine dell'area del Campo e l'incrocio con via Grilli.
Nel rispetto del valore storico e memoriale del luogo, non è consentito l'ingresso agli animali, né il consumo di cibo e bevande alcoliche all'interno dell'area.
Le biciclette potranno essere posteggiate presso l'area predisposta a lato dell'uscita di sicurezza del Campo, ovvero alla sinistra del cancello di ingresso più prossimo a via Grilli.

Dalle ore 14.00 e fino alle 18.00, una navetta con 8 posti effettuerà servizio di trasporto gratuito verso il Campo di Fossoli, con passaggi ogni 15 minuti.
Il punto di ritrovo sarà presso il parcheggio del supermercato Conad, in via Mar Ionio n°24 a Fossoli.

Aperture straordinarie dei luoghi della Fondazione Fossoli:
Campo di Fossoli: orario continuato dalle ore 8.00 alle 19.00
Visite guidate gratuita senza prenotazione, ritrovo davanti all'ingresso principale: ore 10.00, 12.00 e 14.30. Possibilità di visitare il Campo con l’App Campo Fossoli.
Museo Monumento al Deportato: orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.00, visita guidata gratuita ore 12.00.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Accordo Seta, dopo la consultazione Cisl l'azienda attende il referendum 'vero' delle altre 4 sigle

Accordo Seta, dopo la consultazione Cisl l'azienda attende il referendum 'vero' delle altre 4 sigle

Modena, ampliamento della scuola media San Carlo: lavori per 1,3 milioni

Modena, ampliamento della scuola media San Carlo: lavori per 1,3 milioni

Sassuolo, ad Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini le prime due pietre d’inciampo

Sassuolo, ad Amilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini le prime due pietre d’inciampo