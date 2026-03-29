Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

‘Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata’. Con queste dolorosissime parole il Modena calcio comunica il tragico lutto che ha colpito la famiglia Rivetti.

In segno di lutto per la morte della figlia del presidente, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo.