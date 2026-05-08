Sabato 9 c'è Bimbimbici, per chiedere strade più sicure

Modena si prepara a una nuova edizione di BimBimBici, la pedalata dedicata a bambine, bambini e famiglie organizzata da FIAB Modena, Genitori ECOattivi e dalla rete ARIA. L’appuntamento è per il 9 maggio al Parco Novi Sad, punto di partenza di una giornata interamente dedicata alla mobilità attiva e alla qualità dell’aria.

La mattinata sarà animata da percorsi senza rotelle per i più piccoli e da prove di cargo bike curate dalla Cargoteca. A seguire, il pranzo sociale vegetariano fornito da SpazioLòdola, già sold out ma aperto a chi desidera partecipare con pranzo al sacco.





Nel pomeriggio, dalle 14.30, inizierà la preparazione alla pedalata, con distribuzione dei gadget. La partenza è fissata alle 15: un corteo colorato di bimbe e bimbi, con o senza ruotine o trasportati in cargo-bike, attraverserà la città lungo un percorso di 5 chilometri in sicurezza grazie al supporto della Polizia Locale. L’arrivo è previsto al Parco Amendola Sud, dove ci saranno merenda, attività sulla biodiversità curate da Inco.Scienza e interventi di associazioni impegnate su aria, spazio pubblico e mobilità sostenibile.





La giornata si chiuderà con un’apericena vegetariana su prenotazione e con il concerto degli Olly & G‑Street Band.

L’evento rappresenta il momento culminante di un percorso iniziato a ottobre con gli appuntamenti mensili dei Senza Rotelle e con le iniziative Streets for Kids, che dal 2022 coinvolgono numerose scuole modenesi in pedibus, bicibus e sperimentazioni di strade scolastiche.

Tra le più recenti, quella della primaria Leopardi del 6 maggio, considerata un modello riuscito.

Maggio sarà così un vero “mese in bicicletta”, dedicato alla promozione di percorsi casa‑scuola sicuri, stili di vita sostenibili e città più vivibili.





A livello nazionale, BimBimBici è la storica manifestazione di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che in venticinque anni ha coinvolto un milione di famiglie. Nel 2025 ha registrato oltre 40.000 partecipanti in più di 200 città italiane.





Luigi Menna, presidente FIAB Italia, sottolinea che il traguardo dei 25 anni “significa aver coinvolto famiglie, scuole, municipalità e organizzazioni internazionali come UNICEF, gettando un seme per formare i cittadini attivi di domani”.

Davide Paltrinieri, referente area scuola FIAB, ricorda inoltre la nuova iniziativa di mappatura civica dei punti critici intorno alle scuole, sviluppata con Streets for Kids: uno strumento semplice per aumentare la consapevolezza delle famiglie e stimolare gli amministratori a intervenire sulla sicurezza stradale, con moderazioni della velocità o pedonalizzazioni temporanee e permanenti.