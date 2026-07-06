Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Il noto cardiologo 69enne si trovava nell'ambulatorio ospedaliero quando si è accasciato davanti ai colleghi

1 minuto di lettura
E' stato colpito da un malore risultato fatale mentre si trovava con alcuni colleghi in ospedale a Mirandola, il cardiologo Luciano Brongo.
Il dottor Brongo, 69 anni, era in forze all’Ausl di Modena dal 1998 e, a Mirandola, si era fatto particolarmente apprezzare per la professionalità, l’esperienza e la grande dedizione al proprio lavoro e a sostegno del locale ospedale. La notizia ha scosso il mondo della sanità e l'intera comunità mirandolese dove Brongo era molto conosciuto. Inutili i tentativi di rianimazione.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

Modena, crolla un grosso ramo sui giochi al parco di via Newton: bimbo in salvo

Modena, crolla un grosso ramo sui giochi al parco di via Newton: bimbo in salvo

Cgil e Uil: 'Sanità modenese sotto pressione, lavoratori ancora senza contratto aziendale'

Cgil e Uil: 'Sanità modenese sotto pressione, lavoratori ancora senza contratto aziendale'