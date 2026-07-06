Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo
Il noto cardiologo 69enne si trovava nell'ambulatorio ospedaliero quando si è accasciato davanti ai colleghi
Il dottor Brongo, 69 anni, era in forze all’Ausl di Modena dal 1998 e, a Mirandola, si era fatto particolarmente apprezzare per la professionalità, l’esperienza e la grande dedizione al proprio lavoro e a sostegno del locale ospedale. La notizia ha scosso il mondo della sanità e l'intera comunità mirandolese dove Brongo era molto conosciuto. Inutili i tentativi di rianimazione.
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