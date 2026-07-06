Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

E' stato colpito da un malore risultato fatale mentre si trovava con alcuni colleghi in ospedale a Mirandola, il cardiologo Luciano Brongo.

Il dottor Brongo, 69 anni, era in forze all’Ausl di Modena dal 1998 e, a Mirandola, si era fatto particolarmente apprezzare per la professionalità, l’esperienza e la grande dedizione al proprio lavoro e a sostegno del locale ospedale. La notizia ha scosso il mondo della sanità e l'intera comunità mirandolese dove Brongo era molto conosciuto. Inutili i tentativi di rianimazione.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua