Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Un sabato sera che avrebbe dovuto essere di relax, aperitivi e passeggiate nel cuore del centro storico di Modena si è trasformato in pochi secondi in un episodio di paura e confusione. A raccontarlo sui social in alcuni messaggi giunti in redazione, diversi presenti ieri sera e chi, poco dopo le 22, si è trovato suo malgrado ad assistere all’ennesima rissa tra gruppi di giovani stranieri.La lite sarebbe esplosa all’improvviso, senza un apparente motivo, proprio mentre i locali erano pieni e i tavolini all’aperto occupati da famiglie, coppie e gruppi di amici. 'Si è sentito un urlo, poi un gruppo ha iniziato a correre verso l’altro. In un attimo sono volati spintoni, calci, bottiglie. La gente si è alzata di scatto, qualcuno ha preso i bambini in braccio e ha cercato riparo dentro i bar', racconta un uomo.La scena, durata pochi minuti ma sufficiente a generare panico, ha indotto molti avventori a lasciare il centro in anticipo, rovinando una serata che per molti era iniziata in modo sereno. 'Eravamo seduti a bere qualcosa, i bambini giocavano vicino ai tavolini. All’improvviso ci siamo trovati in mezzo a una rissa.Non è possibile vivere così', aggiunge un’altra testimone, che parla di 'un clima che ormai non sorprende più, ma che ogni volta lascia un segno'.Le forze dell’ordine sono arrivate in tempi rapidi, ma al loro arrivo la maggior parte dei partecipanti alla rissa si era già dileguata nelle vie laterali, rendendo difficile ogni identificazione immediata. Anche un’ambulanza è intervenuta in via precauzionale, ma non risultano soccorsi: chi aveva preso parte allo scontro era già fuggito. Indagini in corso per risalire ai responsabili, ma il risultato è di un altro sabato sera, in centro, in parte rovinato. Diversi coloro che di fronte a una scena del genere hanno preferito concludere la serata, tornandosene a casa, sperando di non avere altri brutti incontri. Come è capitato, sempre ieri sera, ad una ragazza che aveva richiamato un uomo che urinava sulla via, a pochi metri da lei e dal suo gruppo di amici, La reazione dell'uomo si è limitata a pesanti offese verbali, vista la presenza di altre persone con la ragazza, ma comunque emblematica di un clima non certo sereno. E, racconta la mamma della ragazza, 'desolante se consideriamo che mia figlia o due ragazze, da sole, in centro, non hanno più la possibilità di camminare, di sera, tranquillamente'.