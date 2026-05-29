Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, aggredisce i carabinieri per fuggire dopo una rissa tra stranieri: arrestato un minorenne

Castelfranco, aggredisce i carabinieri per fuggire dopo una rissa tra stranieri: arrestato un minorenne

Il minorenne è stato inizialmente accompagnato presso l'abitazione di residenza e affidato ai genitori: oggi è stato rimesso in libertà

1 minuto di lettura

I carabinieri di Castelfranco hanno arrestato, nella tarda serata di mercoledì 27 maggio, un 17enne italiano, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’operazione è stata avviava mediante la sinergia tra la cittadinanza e l'Arma: a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa riguardo ad un’aggressione in corso nei pressi di via Loda: dalla ricostruzione è emerso che due giovani probabilmente di origine nordafricana avevano poco prima aggredito un operaio pakistano di 23 anni.

Il costante e tempestivo pattugliamento delle zone limitrofe ha permesso ai militari di intercettare rapidamente i presunti autori nell'attigua via Spagna, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

Nelle fasi concitante del controllo, il 17enne si è opposto con estrema violenza alle operazioni di identificazione, strattonando i militari e dimenandosi nel tentativo vano di fuggire: i due militari intervenuti sono stati refertati presso il Policlinico di Modena per le lesioni riportate.

Il minorenne è stato inizialmente accompagnato presso l'abitazione di residenza e affidato ai genitori in regime di collocazione domiciliare.

Oggi, all'esito della successiva valutazione giudiziaria, l’indagato è stato rimesso in libertà.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

Sicurezza a Castelfranco Emilia, lettera aperta del sindaco: 'Non ci giriamo dall'altra parte'

Sicurezza a Castelfranco Emilia, lettera aperta del sindaco: 'Non ci giriamo dall'altra parte'

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Castelfranco, multe e cibo sequestrato in due minimarket

Castelfranco, multe e cibo sequestrato in due minimarket

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Articoli Recenti Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attibità sospesa e titolare denunciato

Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attibità sospesa e titolare denunciato

Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

Sisma, 14 anni dopo la seconda scossa del 29 maggio, riapre il municipio di Mirandola

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Vignola, la lista di Enzo Cavani chiude le porte alla Muratori: 'Sia lei che Pasini inadeguati'

Vignola, la lista di Enzo Cavani chiude le porte alla Muratori: 'Sia lei che Pasini inadeguati'