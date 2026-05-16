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Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia

Gargano: 'Lo dobbiamo a tutti i Vigili del Fuoco, lo dobbiamo in modo particolare a Diego Paderni e alla sua famiglia'

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Si è tenuta stamattina a Castelfranco Emilia la consegna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del riconoscimento più alto che una comunità possa offrire: la cittadinanza onoraria. La cerimonia si è tenuta alle 10 al Teatro Dadà, davanti a una platea aperta a tutta la cittadinanza, dando seguito alla proposta approvata dal Consiglio Comunale lo scorso ottobre. Il legame tra Castelfranco Emilia e i Vigili del Fuoco ha radici profonde. La città si dotò di un proprio corpo già attorno al 1862, con una sezione attiva anche a Piumazzo dal 1893, rimasta operativa fino al dopoguerra. Un presidio che appartiene alla storia della comunità, e che oggi trova il suo riconoscimento più alto.


Tra i tanti appartenenti al Corpo residenti sul territorio, la cerimonia ha ricordato Diego Paderni, caposquadra della sede di Modena, che il 17 agosto 1999 perse la vita sull'Autosole durante un intervento di soccorso, a cui fu conferita la medaglia d'oro al Valor Civile per l'altissimo senso del dovere e le elette virtù civiche. 'Conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco significa dire pubblicamente, davanti a tutta la comunità, che il coraggio non è scontato e che chi sceglie ogni giorno di rischiare la propria vita per proteggere quella degli altri merita qualcosa di più di un semplice grazie - dichiara il sindaco Giovanni Gargano -.

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Lo dobbiamo a tutti i Vigili del Fuoco, lo dobbiamo in modo particolare a Diego Paderni e alla sua famiglia. Castelfranco Emilia ha una storia lunga con i Vigili del Fuoco, che risale a prima dell'Unità d'Italia. Oggi restituiamo a questa storia il riconoscimento che merita. E al tempo stesso rilanciamo: vogliamo un distaccamento dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio, perché una città che cresce ha bisogno di presidi stabili. La cittadinanza onoraria auspichiamo sia un punto di arrivo e un punto di partenza'.

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