Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Il corpo dell'uomo è stato individuato dai droni e recuperato dai sommozzatori all'interno del fiume Panaro

1 minuto di lettura

Si sono concluse nelle prime ore di questa mattina le operazioni di ricerca che hanno visto impegnati durante la nottata i Vigili del Fuoco di Modena nel comune di Nonantola. L'allarme era scattato a seguito del mancato rientro presso la propria abitazione di un uomo residente in zona.
Le ricerche si sono concentrate nell'area di via Pelumi. Sul posto sono intervenuti anche i nuclei per il sorvolo tramite droni e il nucleo Sommozzatori di Bologna per l'ispezione dei corsi d'acqua e delle zone limitrofe.
Nonostante la tempestività dei soccorsi e l'impiego di tecnologie avanzate, l’epilogo è stato purtroppo tragico. Nelle prime ore della mattinata, il corpo dell'uomo è stato individuato dai droni e recuperato dai sommozzatori all'interno del fiume Panaro.
Le operazioni sono attualmente in fase di ultimazione per i rilievi di rito. Sul posto, per gli adempimenti di competenza e le indagini sulla dinamica dell'accaduto, sono presenti i carabinieri di Nonantola.
Foto archivio

 

E' possibile seguire La Pressa anche su WhatsApp iscrivendosi gratuitamente al Canale del giornale

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Edilizia sociale a peso d'oro: terza variante per il Pinqua di via Nonantolana

Edilizia sociale a peso d'oro: terza variante per il Pinqua di via Nonantolana

Radioattivanonantola, venerdì dialogo con Giuliano Della Casa

Radioattivanonantola, venerdì dialogo con Giuliano Della Casa

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Nonantola, sgomberato stabile comunale occupato abusivamente

Nonantola, sgomberato stabile comunale occupato abusivamente

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Articoli Recenti Carpi: espulsi due cittadini stranieri

Carpi: espulsi due cittadini stranieri

Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'

Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'