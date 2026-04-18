Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Si sono concluse nelle prime ore di questa mattina le operazioni di ricerca che hanno visto impegnati durante la nottata i Vigili del Fuoco di Modena nel comune di Nonantola. L'allarme era scattato a seguito del mancato rientro presso la propria abitazione di un uomo residente in zona.

Le ricerche si sono concentrate nell'area di via Pelumi. Sul posto sono intervenuti anche i nuclei per il sorvolo tramite droni e il nucleo Sommozzatori di Bologna per l'ispezione dei corsi d'acqua e delle zone limitrofe.

Nonostante la tempestività dei soccorsi e l'impiego di tecnologie avanzate, l’epilogo è stato purtroppo tragico. Nelle prime ore della mattinata, il corpo dell'uomo è stato individuato dai droni e recuperato dai sommozzatori all'interno del fiume Panaro.

Le operazioni sono attualmente in fase di ultimazione per i rilievi di rito. Sul posto, per gli adempimenti di competenza e le indagini sulla dinamica dell'accaduto, sono presenti i carabinieri di Nonantola.

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