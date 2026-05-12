Nonantola, l'ultimo saluto a Gabriele Serafini del Forno Baracca

E' stato celebrato oggi a La Pieve di Nonantola il funerale di Gabriele Serafini, lo storico fornaio del Forno Baracca morto domenica a 67 anni per un malore improvviso. Slow Food aveva inserito il Forno Baracca tra le 'botteghe da salvare' per l'utilizzo di grani antichi e lievito madre.

Tra i primi fornitori di pane biologico, ha partecipato a diversi progetti di studio con l'Università di Bologna e Firenze per il recupero di varietà antiche di grani. Nonantola oggi si è unita al dolore della famiglia per la perdita di un uomo visionario nel campo della panificazione e di una persona buona.