'A seguito della decisione dell’Amministrazione Gargano di respingere la richiesta avanzata dal centrodestra per l’istituzione di presidi di sorveglianza nelle ore notturne nel centro storico, nonché dell’ignorare la petizione sottoscritta da 147 commercianti a sostegno di tale proposta, esprimiamo profonda preoccupazione. Nella notte appena trascorsa, quasi come una beffa, si sono verificati cinque episodi di furti, tutti nel centro storico, come ammesso dal sindaco stesso. Nel mirino sono finiti due gelaterie, due bar e una rosticceria'. Così la referente Lega Lodovica Boni.
'Da tempo cittadini e commercianti segnalano una situazione di crescente insicurezza e manifestano stanchezza e preoccupazione. Tuttavia, continuiamo a non comprendere la mancanza di una volontà concreta e decisa di intervenire da parte dell’Amministrazione' - continua l'esponente del Carroccio.
'Ricordiamo al sindaco che è compito delle istituzioni individuare soluzioni efficaci, non dei cittadini. Non servono ulteriori statistiche per riconoscere che il problema sicurezza esiste ed è ormai fuori controllo. Il Gruppo Lega provvederà a scrivere al Prefetto per segnalare quanto accaduto e per evidenziare la mancanza di volontà dell’Amministrazione nel sostenere concretamente cittadini e attività commerciali'.
Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'
'Il Gruppo Lega provvederà a scrivere al Prefetto per segnalare quanto accaduto e per evidenziare la mancanza di volontà dell’Amministrazione'
'A seguito della decisione dell’Amministrazione Gargano di respingere la richiesta avanzata dal centrodestra per l’istituzione di presidi di sorveglianza nelle ore notturne nel centro storico, nonché dell’ignorare la petizione sottoscritta da 147 commercianti a sostegno di tale proposta, esprimiamo profonda preoccupazione. Nella notte appena trascorsa, quasi come una beffa, si sono verificati cinque episodi di furti, tutti nel centro storico, come ammesso dal sindaco stesso. Nel mirino sono finiti due gelaterie, due bar e una rosticceria'. Così la referente Lega Lodovica Boni.
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