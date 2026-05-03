Notte di furti a Castelfranco Emilia: cinque negozi derubati

Furti a raffica nella notte a Castelfranco Emilia. Nella notte, quattro attività commerciali sono state derubate e una quinta ha registrato un tentativo di effrazione. A darne notizia è lo stesso sindaco di Castelfranco, Gianni Gargano.

'A loro va la piena vicinanza dell’Amministrazione comunale, che ho voluto testimoniare personalmente questa mattina incontrando i proprietari. È già stato disposto, in raccordo con la Polizia Locale, il massimo impegno per individuare i responsabili, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle videocamere presenti sul territorio. L’obiettivo primario è identificare e assicurare alla giustizia i responsabili - afferma Gargano -. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi delle tracce lasciate. Li ringrazio sentitamente, assieme alla Polizia Locale. Nella giornata di domani chiederò formalmente al Prefetto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di definire risposte coordinate. Questo percorso non può prescindere dal sostegno del Governo, cui compete il tema della sicurezza nei nostri territori e che, finora, si è dimostrato poco attento alle criticità di Castelfranco Emilia e dell’area est della provincia'.