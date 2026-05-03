Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Notte di furti a Castelfranco Emilia: cinque negozi derubati

Notte di furti a Castelfranco Emilia: cinque negozi derubati

Gargano: 'Nella giornata di domani chiederò formalmente al Prefetto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica'

1 minuto di lettura

Furti a raffica nella notte a Castelfranco Emilia. Nella notte, quattro attività commerciali sono state derubate e una quinta ha registrato un tentativo di effrazione. A darne notizia è lo stesso sindaco di Castelfranco, Gianni Gargano.

'A loro va la piena vicinanza dell’Amministrazione comunale, che ho voluto testimoniare personalmente questa mattina incontrando i proprietari. È già stato disposto, in raccordo con la Polizia Locale, il massimo impegno per individuare i responsabili, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle videocamere presenti sul territorio. L’obiettivo primario è identificare e assicurare alla giustizia i responsabili - afferma Gargano -. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi delle tracce lasciate. Li ringrazio sentitamente, assieme alla Polizia Locale. Nella giornata di domani chiederò formalmente al Prefetto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di definire risposte coordinate. Questo percorso non può prescindere dal sostegno del Governo, cui compete il tema della sicurezza nei nostri territori e che, finora, si è dimostrato poco attento alle criticità di Castelfranco Emilia e dell’area est della provincia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera: tre cittadini infortunati in pochi giorni'

'Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera: tre cittadini infortunati in pochi giorni'

'Castelfranco, Gargano lasci perdere le lezioni di diritto e pensi a strade, cimiteri e sicurezza'

'Castelfranco, Gargano lasci perdere le lezioni di diritto e pensi a strade, cimiteri e sicurezza'

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

Castelfranco, il caso del sindaco Gargano: come denunciare il clima di odio dei social mentre lo si alimenta

Castelfranco, il caso del sindaco Gargano: come denunciare il clima di odio dei social mentre lo si alimenta

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Articoli Recenti Mirandola, intitolato il piazzale delle piscine a Sergio Ramelli

Mirandola, intitolato il piazzale delle piscine a Sergio Ramelli

Maranello, Polizia locale con bodycam e targa system sulle auto di pattuglia

Maranello, Polizia locale con bodycam e targa system sulle auto di pattuglia

Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Fdi: 'Rendiconto 2025, a Pavullo piu debiti e meno certezze'

Fdi: 'Rendiconto 2025, a Pavullo piu debiti e meno certezze'