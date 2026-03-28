'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

'A Castelfranco Emilia, località Riolo, via Savioli è oggi una strada fuori controllo e pericolosa per chiunque la percorra o vi abiti. Nonostante la presenza di numerose abitazioni e un traffico costante, l’unico intervento adottato dall’amministrazione è stato porre un cartello di limite della velocità a 30 km/h. Soluzione del tutto insufficiente e, nei fatti, impraticabile. La realtà è che su quella strada si è costretti a procedere a passo d’uomo, e anche così il rischio di incidenti resta altissimo, in particolare per motocicli e biciclette'. A denunciare il fatto è l'esponente leghista Lodovica Boni.





'I residenti sono esasperati. Le segnalazioni si susseguono da tempo, ma sono rimaste sostanzialmente ignorate. Limitarsi a un cartello stradale significa non affrontare il problema: è una misura formale, non una soluzione. La situazione è aggravata dalla presenza in zona, di attività estrattive di gas: i mezzi pesanti e cisterne non possono più transitare sulla strada in sicurezza - continua la Boni -. Qui non si tratta più di prevenzione, ma di evitare gravi incidenti. Insieme ai consiglieri comunali di FDI Marzia Marotta e Roberta Garibaldi chiediamo la messa in sicurezza reale della carreggiata. Ogni ulteriore ritardo rappresenta una responsabilità precisa di questa Amministrazione'.