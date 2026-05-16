Castelfranco: esce di strada, auto nel fosso, conducente ferito

Questa mattina alle 11:20 i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti nel territorio del comune di Castelfranco Emilia a causa di un grave incidente stradale.

​L’evento si è verificato in via Francesco Baracca, dove un'autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi all'interno del fosso laterale che costeggia la carreggiata.

​Sul posto è tempestivamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola. All'arrivo dei soccorritori, il conducente del veicolo era già stato preso in cura dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo del sinistro.

​I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area circostante, per scongiurare il rischio di incendi o ulteriori pericoli legati a perdite di carburante.

​Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità e per i rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.



Foto: Vigili del Fuoco

