Tragedia oggi pomeriggio sulla A14 all'altezza di San Lazzaro di Savena. Un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord e nell'impatto il conducente, un 54enne di origine rumena, ha perso la vita. L'autocisterna stava trasportando liquido infiammabile ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con dieci squadre, di cui quattro autobotti, per mettere in sicurezza l'autostrada. Il tratto interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. E' stata necessaria la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda.
Autocisterna si ribalta sull'A14 a San Lazzaro: autista 54enne perde la vita, autostrada chiusa
Il tratto interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. E' stata necessaria la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro
Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro
Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate
Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglieArticoli Recenti
Sassuolo, arrestata coppia di truffatori: aveva sottratto monete antiche per centinaia di migliaia di euro
Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione
Omicidio a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo
Serramazzoni, rapina in abitazione ai danni di due anziani: arrestato un tunisino di 34 anni