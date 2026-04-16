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Autocisterna si ribalta sull'A14 a San Lazzaro: autista 54enne perde la vita, autostrada chiusa

Autocisterna si ribalta sull'A14 a San Lazzaro: autista 54enne perde la vita, autostrada chiusa

Il tratto interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. E' stata necessaria la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda

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Tragedia oggi pomeriggio sulla A14 all'altezza di San Lazzaro di Savena. Un’autocisterna si è ribaltata all’altezza del chilometro 26 nord e nell'impatto il conducente, un 54enne di origine rumena, ha perso la vita. L'autocisterna stava trasportando liquido infiammabile ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con dieci squadre, di cui quattro autobotti, per mettere in sicurezza l'autostrada. Il tratto interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. E' stata necessaria la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda.

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