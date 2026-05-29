Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, furto su auto in sosta: arrestato

Carpi, furto su auto in sosta: arrestato

Notato dalle vittime, l’uomo aveva tentato la fuga a piedi, venendo inseguito dai proprietari e dai militari sopraggiunti

1 minuto di lettura

Il 27 maggio scorso i carabinieri di Carpi hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne autore di una serie di furti su autovetture che erano in sosta nella zona di via Chiesa di Santa Croce.

Nel pomeriggio, l’indagato aveva infatti sottratto vari oggetti da due autovetture non chiuse a chiave: una Volvo XC60 parcheggiata nel cortile dell’abitazione di un pensionato e una Range Rover Evoque nel cortile di una ditta, di proprietà della moglie dell’imprenditore.

Notato dalle vittime, l’uomo tentava la fuga a piedi, venendo inseguito dai proprietari e dai militari sopraggiunti. Durante la corsa abbandonava la refurtiva, costituita da mazzi di chiavi, portafogli, telecomandi, occhiali e altri effetti personali, per poi introdursi nell’abitazione di una pensionata, sita al secondo piano di un condominio, nascondendosi nel bagno.

Raggiunto dai carabinieri, l’indagato opponeva resistenza durante le operazioni di arresto, spintonando uno dei militari operanti che, urtando con il capo contro una porta, ha riportato contusioni ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Carpi per accertamenti.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Ieri, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Ruba capi di abbigliamento per 400 euro: arrestato

Ruba capi di abbigliamento per 400 euro: arrestato

A Carpi fine settimana sotto controllo

A Carpi fine settimana sotto controllo

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Patto di sindacato Aimag, sindaco di Carpi: 'Siamo rafforzati'. Ora la Ruggiero vacilla

Patto di sindacato Aimag, sindaco di Carpi: 'Siamo rafforzati'. Ora la Ruggiero vacilla

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Montecchio Emilia, aggredisce i carabinieri e grida 'Allah Akbar': arrestato marocchino

Montecchio Emilia, aggredisce i carabinieri e grida 'Allah Akbar': arrestato marocchino

Strage di Modena, il premier Meloni apre per la prima volta anche alla pista del fondamentalismo islamico

Strage di Modena, il premier Meloni apre per la prima volta anche alla pista del fondamentalismo islamico

Scontro auto-moto sull'Estense: grave centauro

Scontro auto-moto sull'Estense: grave centauro