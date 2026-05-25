Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ruba capi di abbigliamento per 400 euro: arrestato

Ruba capi di abbigliamento per 400 euro: arrestato

In un grande magazzino di via Ovidio, a Modena. Visto e inseguito dal direttore del negozio, il 44enne è riuscito a fuggire superando le casse. La Polizia di Stato lo ha fermato poco dopo

1 minuto di lettura

I fatti portano alle 15 di ieri, domenica. Una pattuglia della Squadra Volante interviene presso un esercizio commerciale in viale Ovidio, a Modena. Il direttore del negozio aveva notato un uomo dall’atteggiamento sospetto prelevare alcuni capi di abbigliamento sportivo, per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti.
Il direttore dell’esercizio commerciale, all’atto di oltrepassare le barriere delle casse, ha cercato di fermare l’uomo, ma il 44enne si è dato alla fuga verso via Emilia Ovest.
Gli agenti arrivati sul posto lo hanno subito intercettato. Corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente. Sottoposto a controllo, all’interno del suo zaino, oltre che sulla sua persona, sono stati rivenuti diversi capi d’abbigliamento, alcuni ancora con le etichette antitaccheggio, per un valore complessivo di 390,83 euro.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti, la misura cautelare in carcere.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maltrattava compagna e suoi familiari, arrestato

Maltrattava compagna e suoi familiari, arrestato

Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est

Controlli Polizia: due uomini segnalati e droga sequestrata a Modena Est

Soliera: i residenti segnalano giro di spaccio, la Polizia arresta pusher 64enne

Soliera: i residenti segnalano giro di spaccio, la Polizia arresta pusher 64enne

Aggredisce uomo con bloccasterzo e pugni: libero con Daspo Willy

Aggredisce uomo con bloccasterzo e pugni: libero con Daspo Willy

Gli rubano l'auto davanti a casa, ritrovata grazie al GPS ai palazzoni di via Rep. Montefiorino

Gli rubano l'auto davanti a casa, ritrovata grazie al GPS ai palazzoni di via Rep. Montefiorino

Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Fermato per un controllo, in auto aveva cocaina e crack

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisino

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Auto a folle velocità investe 8 pedoni in via Emilia centro: una donna ha perso le gambe

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Fugge dai Carabinieri e semina il panico per le strade di Formigine: arrestato, aveva droga in auto

Fugge dai Carabinieri e semina il panico per le strade di Formigine: arrestato, aveva droga in auto

Vende illegalmente animali esotici sul web, ma è una truffa: denunciato camerunense

Vende illegalmente animali esotici sul web, ma è una truffa: denunciato camerunense

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini