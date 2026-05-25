Ruba capi di abbigliamento per 400 euro: arrestato

I fatti portano alle 15 di ieri, domenica. Una pattuglia della Squadra Volante interviene presso un esercizio commerciale in viale Ovidio, a Modena. Il direttore del negozio aveva notato un uomo dall’atteggiamento sospetto prelevare alcuni capi di abbigliamento sportivo, per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti.

Il direttore dell’esercizio commerciale, all’atto di oltrepassare le barriere delle casse, ha cercato di fermare l’uomo, ma il 44enne si è dato alla fuga verso via Emilia Ovest.

Gli agenti arrivati sul posto lo hanno subito intercettato. Corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente. Sottoposto a controllo, all’interno del suo zaino, oltre che sulla sua persona, sono stati rivenuti diversi capi d’abbigliamento, alcuni ancora con le etichette antitaccheggio, per un valore complessivo di 390,83 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti, la misura cautelare in carcere.

