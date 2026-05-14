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Soliera: i residenti segnalano giro di spaccio, la Polizia arresta pusher 64enne

Soliera: i residenti segnalano giro di spaccio, la Polizia arresta pusher 64enne

Bloccato anche grazie all'unità cinofila della PL di Modena, un uomo di 64 anni. In casa nascondeva eroina e metadone. Il via vai aveva insospettito i vicini

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 64 anni per spaccio di sostanza stupefacente.
In esito a una specifica attività antidroga, avviata dalla Squadra Mobile, anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, gli agenti nel corso di mirati servizi di osservazione e appostamento hanno notato un andirivieni sospetto nei pressi di un'abitazione ubicata nel comune di Soliera.
Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata con l'ausilio di un'unità cinofila della Polizia Locale di Modena, nello specifico all'interno di una camera, ad uso esclusivo dell'indagato, sono state rinvenute dosi di eroina per complessivi 19,3 grammi, 180 grammi di metadone e 2 bilancini di precisione, oltre alla somma in contanti di 540 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio.
All'esito dell'udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

 

Nella foto, le sostanze ed il contante sequestrato dalla Polizia di Stato

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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