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Premi Istruzione Fondazione Carpi: il sindaco di Soliera consegna i riconoscimenti al posto del collega Righi

Premi Istruzione Fondazione Carpi: il sindaco di Soliera consegna i riconoscimenti al posto del collega Righi

Nel corso della serata sono stati premiati i diplomati, con contributi da 800 euro, e i laureati, con riconoscimenti fino a 2.000 euro

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Al Cinema Corso a Carpi si è svolta due sere fa l’edizione 2026 dei Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi. Oltre 160mila euro assegnati e più di cento premiati tra diplomati, laureati e docenti. Nel corso della serata sono state premiate anche le migliori tesi di laurea dell’Università di Modena e Reggio Emilia dedicate alle sfide del presente tra medicina, intelligenza artificiale e crisi aziendali.

Ad aprire l’evento il presidente della Fondazione, Mario Ascari, che ha ribadito l’impegno strutturale dell’ente: 'Investire nella formazione significa investire nella qualità della nostra comunità'. Nel 2026, le risorse destinate al settore educativo sfiorano 1 milione e 300 mila euro, tra premi, progetti e sostegno alle attività scolastiche e universitarie.

Nel corso della serata sono stati premiati i diplomati, con contributi da 800 euro, e i laureati, con riconoscimenti fino a 2.000 euro.

Curioso siparietto al momento delle premiazioni: il sindaco di Carpi Riccardo Righi, infatti, non era presente, così come non era ancora giunto l'assessore Albarani. Al loro posto si quindi è prestata per una doppia premiazione, il sindaco di Soliera, Caterina Bagni.

Ecco l'elenco dei diplomati eccellenti: Jan Bednarz, Enrico Benassi, Lorenzo Benatti, Kevin Budini, Viola Cattini, Francesco Cavazza, Alessio Cerciello, Alessandro Codeluppi, Camilla Degli Esposti, Chiara Diacci, Mattia Fantozzi, Giulia Fiorani, Martina Frontera, Luca Gibertini, Federico Giglioli, Sara Gozzi, Susanna Guerzoni, Chiara Malavolta, Nicolò Mambrini, Massimiliano Manicardi, Alice Martinelli, Ettore Mazzaglia, Andrea Palladino, Anna Pallotti, Edoardo Palmieri, Giulia Pipitone, Simone Portanova, Ester Rossi, Martina Saetti, Carlotta Scalambra, Elena Spataro, Ethan Storchi, Leonardo Tadolini, Massimo Torricelli, Nicole Troisi, Alberto Uliano, Emma Sofia Vaccari.

Foto Fondazione Cr Carpi

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