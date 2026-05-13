Carpi, il sindaco Righi sbeffeggia Fdi su via Roosevelt: 'Che figuraccia per fare propaganda'

'Il progetto di via Roosevelt è l’emblema di un’amministrazione improvvisata e incapace. Le ultime notizie che vedono il ritorno dei lavori lungo il viale per il rifacimento dell’allaccio idrico sono a dir poco preoccupanti e dimostrano la scarsa lungimiranza dell’Amministrazione comunale. Questo progetto è un fallimento in partenza: inutile, dannoso e costoso'. A dirlo è Fdi in una nota, ma il sindaco Riccardo Righi interviene per smentire.

'Più che il ritorno del cantiere in via Roosevelt, qui siamo davanti al ritorno della propaganda frettolosa di Fratelli d’Italia. Non esiste alcun “rifacimento” dell’allaccio idrico dovuto a errori, né tantomeno “disastri” che richiedono risorse non previste. L’intervento, programmato, riguarda semplicemente l’allacciamento dell’impianto di irrigazione delle aiuole alla rete idrica cittadina con l’installazione di un contatore, così da garantire il corretto funzionamento del verde pubblico nei mesi estivi. Parliamo di 2.628 euro, Iva compresa, per lavori che l’amministrazione ha deciso di effettuare in proprio, affidandoli ad Aimag, per essere sicura che tutto funzioni a dovere quando arriverà il caldo e le piante avranno bisogno d’acqua. Un dettaglio, quello del costo, che Fratelli d’Italia omette accuratamente, probabilmente perché avrebbe reso più complicato sostenere la narrazione del “fallimento totale” e del “pasticcio senza fine” - afferma Righi -.

Spiace dover constatare, ancora una volta, che Fratelli d’Italia preferisca uscire pubblicamente con accuse pesanti e informazioni false, senza nemmeno fare le opportune e responsabili verifiche. Eppure gli strumenti non mancano: il gruppo è ampiamente rappresentato in Consiglio Comunale, ha i contatti del sottoscritto, dell’assessora competente e dei dirigenti comunali. Sarebbe bastata una telefonata di due minuti per evitare una figuraccia di due pagine. Il problema politico non è l’opposizione, che è legittima e utile. Il problema è quando, in assenza di argomenti, si sceglie scientemente di trasformare un intervento ordinario nell'ennesimo caso su cui fare propaganda'.