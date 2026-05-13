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Vignola, spaccia al parco di Villa Trenti: arrestato marocchino

Vignola, spaccia al parco di Villa Trenti: arrestato marocchino

Il giudice ha convalidato l’arresto con rito direttissimo, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

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Si era fermato nel parco di Villa Trenti, a Vignola, per cedere alcune dosi di droga. L’uomo era però sotto osservazione da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli (in divisa ed in borghese), che hanno assistito allo scambio e sono intervenuti bloccando acquirenti e pusher.

L’intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha visto l'arresto di un uomo di origini marocchine sorpreso durante la doppia cessione di sostanza stupefacente. Gli agenti sono intervenuti, fermando immediatamente gli acquirenti, che venivano trovati in possesso, rispettivamente, di un frammento di hashish del peso lordo di 2,5 grammi e l’altro acquirente di due frammenti della medesima sostanza (del peso lordo di grammi 0,7 e 0,6). Ai due soggetti è stata contestata sul posto la violazione amministrativa, con contestuale sequestro dello stupefacente

Contestualmente, lo spacciatore è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: in suo possesso venivano trovate diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, altre piccole dosi di hashish ed un telefono cellulare, immediatamente sequestrati.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato e il giudice ha convalidato l’arresto con rito direttissimo, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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