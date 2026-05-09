Elezioni a Vignola, Valentina Castaldini con Platis a sostegno di Angelo Pasini

Tour elettorale a Vignola per la consigliera regionale Valentina Castaldini a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini e della lista di Forza Italia. Ieri, 8 maggio, accompagnata dalla capolista Franca Massa e dal vice coordinatore regionale Antonio Platis, Castaldini ha visitato alcune realtà significative del territorio vignolese.

La prima tappa è stata l’ospedale cittadino, finito al centro del dibattito dopo i pesanti tagli imposti dall’Ausl ai servizi del 118. 'Il presidio sanitario di Vignola è indispensabile per garantire la sicurezza di un territorio molto vasto, che arriva fino a Montese', è stato sottolineato nel corso della visita.





Gli spostamenti delle auto mediche ipotizzati dall’Ausl, al momento, non sarebbero ancora stati attuati e permane la fiducia che tali decisioni possano essere riviste. La visita all’interno dell’ospedale è stata negata dalla direzione sanitaria, ma la consigliera Castaldini ha comunque avuto modo di confrontarsi con il dottor Carlo Garoia, affrontando le principali criticità della struttura, a partire dalla cronica carenza di personale. 'Questo tema - hanno ricordato Pasini e Massa - è un punto cardine del programma elettorale e visto che l'Ausl ha dichiarato di aver raggiunto il pareggio di bilancio sarà indispensabile rivalutare come investire al meglio le risorse su Vignola'.





Il tour è poi proseguito all’Orto degli Anziani, realtà sociale avviata da Massa durante il proprio mandato da assessore.

Un progetto che coinvolge numerosi cittadini, offrendo loro la possibilità di coltivare un piccolo appezzamento di terra e favorendo momenti di socialità e aggregazione.

Ultima tappa della giornata al campo sperimentale del Consorzio della Ciliegia di Vignola, dove sono stati illustrati gli ultimi investimenti e le attività promosse dal consorzio, oltre ad aver approfondito alcune istanze soprattutto legate alla rete di vendita e distribuzione. L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare il compianto presidente recentemente scomparso Andrea Bernardi che ha contribuito in modo determinante ad innovare il settore.

La giornata si è conclusa con un aperitivo elettorale insieme ai candidati della lista di Forza Italia.