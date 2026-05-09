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Elezioni a Vignola, Valentina Castaldini con Platis a sostegno di Angelo Pasini

Elezioni a Vignola, Valentina Castaldini con Platis a sostegno di Angelo Pasini

La prima tappa è stata l’ospedale cittadino, finito al centro del dibattito dopo i pesanti tagli imposti dall’Ausl ai servizi del 118

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Tour elettorale a Vignola per la consigliera regionale Valentina Castaldini a sostegno del candidato sindaco Angelo Pasini e della lista di Forza Italia. Ieri, 8 maggio, accompagnata dalla capolista Franca Massa e dal vice coordinatore regionale Antonio Platis, Castaldini ha visitato alcune realtà significative del territorio vignolese.

La prima tappa è stata l’ospedale cittadino, finito al centro del dibattito dopo i pesanti tagli imposti dall’Ausl ai servizi del 118. 'Il presidio sanitario di Vignola è indispensabile per garantire la sicurezza di un territorio molto vasto, che arriva fino a Montese', è stato sottolineato nel corso della visita.


Gli spostamenti delle auto mediche ipotizzati dall’Ausl, al momento, non sarebbero ancora stati attuati e permane la fiducia che tali decisioni possano essere riviste. La visita all’interno dell’ospedale è stata negata dalla direzione sanitaria, ma la consigliera Castaldini ha comunque avuto modo di confrontarsi con il dottor Carlo Garoia, affrontando le principali criticità della struttura, a partire dalla cronica carenza di personale. 'Questo tema - hanno ricordato Pasini e Massa - è un punto cardine del programma elettorale e visto che l'Ausl ha dichiarato di aver raggiunto il pareggio di bilancio sarà indispensabile rivalutare come investire al meglio le risorse su Vignola'.


Il tour è poi proseguito all’Orto degli Anziani, realtà sociale avviata da Massa durante il proprio mandato da assessore.

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Ultima tappa della giornata al campo sperimentale del Consorzio della Ciliegia di Vignola, dove sono stati illustrati gli ultimi investimenti e le attività promosse dal consorzio, oltre ad aver approfondito alcune istanze soprattutto legate alla rete di vendita e distribuzione. L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare il compianto presidente recentemente scomparso Andrea Bernardi che ha contribuito in modo determinante ad innovare il settore.

La giornata si è conclusa con un aperitivo elettorale insieme ai candidati della lista di Forza Italia.

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