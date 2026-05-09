Fuori Modena, gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Il fine settimana del 9 e 10 maggio porta in tutta la provincia modenese un calendario fitto di iniziative culturali, naturalistiche, musicali e dedicate alle famiglie. Dai parchi archeologici ai festival ambientali, dai mercatini storici ai giochi per bambini, ogni comune propone un’occasione diversa per vivere il territorio.

sabato 9 e domenica 10 maggio il Parco della Terramara invita il pubblico a un’immersione nella preistoria. Il sabato segna il debutto del gioco di ruolo “Il patto della preistoria”, ideato da docenti e studenti dell’Università di Bologna nell’ambito del progetto PNRR “Onfoods in prehistory”. Prima dell’esperienza sono previste visite guidate agli scavi e alla ricostruzione della Terramara, con appuntamenti alle 10, alle 14.30 e alle 16. La domenica è invece dedicata al laboratorio “Archeologi per un giorno”, che permette a bambini e adulti di cimentarsi in uno scavo simulato negli orari delle 9.30, 11, 14.30, 16 e 17.30, con prenotazione obbligatoria.

nel territorio di Fiorano Modenese, prosegue il calendario primavera–estate della Riserva naturale. Domenica 10 maggio, nel pomeriggio, i bambini potranno partecipare a un laboratorio artistico ispirato all’Arcimboldo, ospitato tra l’Ecomuseo Ca’ Rossa e i sentieri della Riserva.Le attività sono gratuite, con prenotazione consigliata tramite i canali di Fiorano Turismo.

sabato 9 maggio va in scena la prima edizione di “LimonCinno – Road to Limoni Fest”, un contest dedicato alle band emergenti under 35 del territorio. Dieci gruppi finalisti si esibiranno sul palco dell’ARCI Ex Stazione dalle 17.30 alle 23.30, davanti a pubblico e giuria, per conquistare l’apertura ufficiale del Limoni Indie-Rock Fest dell’11 e 12 luglio. Laserata si chiuderà con un dj set dalle 23.30 alle 00.30.

domenica 10 maggio ritorna l’appuntamento mensile con “Mirandola Antiquaria”, uno dei mercatini più longevi dell’Emilia-Romagna. Oltre cento espositori animeranno vie e piazze del centro storico con banchi di antiquariato, riuso, hobby e opere dell’ingegno, offrendo ai visitatori un percorso tra tradizione, colori e curiosità.

da venerdì 8 a domenica 10 maggio il Parco Ducale ospita una nuova edizione del Green Festival di Temple Theater, tre giornate dedicate all’ambiente, alla sostenibilità e al rapporto tra esseri umani e natura. Il sabato si sviluppa tra talk scientifici, pratiche di benessere, laboratori creativi e una jam session serale.La domenica propone incontri sull’etica ambientale, spettacoli itineranti, attività per bambini e il concerto “Steel Blues” delle 19.30. L’ingresso è libero e le conferenze sono gratuite fino a esaurimento posti.

l'ormai tradizionale appuntamento con 'Sassuolo in Fiore' che raggiunge la maggiore età e nella sua diciottesima edizione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e amati della primavera. La manifestazione, organizzata da Piazze in Fiore, si svolgerà nel cuore della città, e gode del patrocinio del Comune e della collaborazione di Sassuolo Oltre.

lo stesso fine settimana è dedicato al gioco con la seconda edizione di “Playtime – A Carpi è tempo di giocare”, che coinvolge Palazzo dei Pio e piazza Martiri. Tra giochi da tavolo, giochi di ruolo, realtà virtuale e videogiochi, l’iniziativa si estende per due giorni e si intreccia, domenica dalle 16, con la festa “Se i bambini potessero giocare…”, che anticipa le celebrazioni del Patrono.

Nella foto, Sassuolo in Fiore