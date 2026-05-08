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Polizia locale, sicurezza stradale e monopattini: a Formigine corso di aggiornamento del Sulpl

Polizia locale, sicurezza stradale e monopattini: a Formigine corso di aggiornamento del Sulpl

'Il ruolo della Polizia Locale nella convivenza tra veicoli a motore e utenti deboli della strada'

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L'11 maggio, presso il Castello di Formigine, si terrà un corso di aggiornamento operativo organizzato dal Sulpl – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale con il patrocinio del Comune di Formigine.

L’iniziativa formativa sarà dedicata al tema “Il ruolo della Polizia Locale nella convivenza tra veicoli a motore e utenti deboli della strada”, con un focus particolare anche prossime modifiche normative in materia di monopattini.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di formazione e aggiornamento continuo promosso dal sindacato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative e professionali degli operatori di Polizia Locale su un tema di grande attualità e rilevanza per la sicurezza stradale.

Relatore dell’incontro sarà il vicecomandante della Polizia Locale di Formigine, Claudio Comastri, che approfondirà gli aspetti normativi, applicativi e pratici connessi alla circolazione dei veicoli a motore, alla tutela degli utenti deboli della strada e alle più recenti disposizioni riguardanti i monopattini.

Interverrà inoltre Enzo Varini, Presidente provinciale FCI. Saranno presenti il sindaco di Formigine, il comandante della Polizia Locale e l’assessore alla Polizia Locale per apertura lavori e saluti istituzionali.

L’appuntamento, al quale parteciperanno agenti di tutta la provincia e di altre dell'Emilia, i volontari della sicurezza che collaborano da anni attivamente, rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento per gli operatori del Settore, confermando l’impegno trentennale del Sulpl nella promozione di una formazione qualificata e nella valorizzazione delle professionalità della Polizia Locale e non solo.

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