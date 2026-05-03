Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il Campagnola

Il Real Formigine manca il primo match ball col Campagnola e così si dovrà giocare la salvezza ai playout proprio coi reggiani avendo però due risultati su tre.
Al 6’ tiro cross da sinistra per il Campagnola para in angolo Boye. Al 11’ Rivi liberato da uno appoggio errato di Stanco calcia di prima sorvolando la traversa di poco. Partenza sicuramente a favore degli ospiti. Real in difficoltà a svolgere il gioco ed al 18’ Angelillis calcia debole tra le mani di Boye. Al 25’ finalmente Formigine con Pio che mette Salvatore davanti a Vlas che compie un mezzo miracolo. Dall’angolo ancora Ferrara ha la palla del vantaggio ma il tir viene deviato.Al 32’ ancora purtroppo stop sbagliato di Stanco e rete di Marzi. Al 37' ammonito Vezzani, diffidato. Al 40’ stessa sorte per Diallo. Al 46’ da angolo Cristiani insacca al volo di sinistro.
Dopo aver recuperato il risultato all’ultimo respiro del primo tempo il Real parte con il favore dell’inerzia della gara procurandosi una prima azione con Depietri ma Vlas e’ ottimo ed andando in gol con una azione personale di Ferrara Salvoatore che insacca da campione. Al 55’ ci prova Angelillis da destra ma la palla è fuori.
Il tabellino
REAL FORMIGINE-CAMPAGNOLA 2-2
REAL FORMIGINE: Boye, Marverti (86’ Rovatti), Diallo (74’ Baldari), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri Tonelli, Stanco, Ferrara S., Ferrara P. A disp.: Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Waddi, Roncaglia, Napoli. All. Simone Cavalli
CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi (67’ Gutu), Setti, Vezzani, Marzi, Cavicchioli (70’ Catellani), Angelillis, Barilli, Margotta (81’ Consiglio), Rivi, Previato (65’ Montanari). A disp.: Vioni, Camillo, Lo Porto, Zanfardino, Aurea.
ARBITRO: Alessandro Delucca di Bologna
RETI: 33’ Marzi, 47’ Cristiani, 51’ Ferrara S., 73’ Margotta
NOTE: Ammoniti: Vezzani, Diallo, Angelillis.
Matteo Pierotti