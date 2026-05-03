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Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il Campagnola

Eccellenza, il Formigine pareggia e ai playout si ritrova il Campagnola

Il Formigine si dovrà giocare la salvezza ai playout proprio coi reggiani avendo però due risultati su tre

2 minuti di lettura

Il Real Formigine manca il primo match ball col Campagnola e così si dovrà giocare la salvezza ai playout proprio coi reggiani avendo però due risultati su tre.

Al 6’ tiro cross da sinistra per il Campagnola para in angolo Boye. Al 11’ Rivi liberato da uno appoggio errato di Stanco calcia di prima sorvolando la traversa di poco. Partenza sicuramente a favore degli ospiti. Real in difficoltà a svolgere il gioco ed al 18’ Angelillis calcia debole tra le mani di Boye. Al 25’ finalmente Formigine con Pio che mette Salvatore davanti a Vlas che compie un mezzo miracolo. Dall’angolo ancora Ferrara ha la palla del vantaggio ma il tir viene deviato.Al 32’ ancora purtroppo stop sbagliato di Stanco e rete di Marzi. Al 37' ammonito Vezzani, diffidato. Al 40’ stessa sorte per Diallo. Al 46’ da angolo Cristiani insacca al volo di sinistro.

Dopo aver recuperato il risultato all’ultimo respiro del primo tempo il Real parte con il favore dell’inerzia della gara procurandosi una prima azione con Depietri ma Vlas e’ ottimo ed andando in gol con una azione personale di Ferrara Salvoatore che insacca da campione. Al 55’ ci prova Angelillis da destra ma la palla è fuori.

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Risponde ancora Salvatore Ferrara con un tiro che esce troppo debolmente per impensierire l’ottimo portiere avversario. Al 65’ entra nel Campagnola Montanari per Previato. Al 67’ incredibile la parata di Vlas su Marverti che dopo un coast to coast calcia di sinistro all’angolo. Al 68’ Gutu per Truzzi negli ospiti ed al 73’ Catellani per Cavicchioli. Passano due minuti ed il Campagnola pareggia con una ripartenza sulla sinistra con Angelillis che centra per Margotta più lesto di tutti ad insaccare. Al 75’ entra Baldari per Diallo. Al 81’ occasionissima per Stanco che invece di staccare di testa lascia scorrere ma spara alto di destro. Un minuto dopo entra Consiglio per Margotta e Rovatti per Marverti ma il risultato non cambia.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-CAMPAGNOLA 2-2

REAL FORMIGINE: Boye, Marverti (86’ Rovatti), Diallo (74’ Baldari), Cristiani, Barbetta, Maletti, Sghinolfi, Depietri Tonelli, Stanco, Ferrara S., Ferrara P. A disp.: Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Waddi, Roncaglia, Napoli. All. Simone Cavalli

CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi (67’ Gutu), Setti, Vezzani, Marzi, Cavicchioli (70’ Catellani), Angelillis, Barilli, Margotta (81’ Consiglio), Rivi, Previato (65’ Montanari). A disp.: Vioni, Camillo, Lo Porto, Zanfardino, Aurea.

All. Mattia Manfredini

ARBITRO: Alessandro Delucca di Bologna

RETI: 33’ Marzi, 47’ Cristiani, 51’ Ferrara S., 73’ Margotta

NOTE: Ammoniti: Vezzani, Diallo, Angelillis.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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